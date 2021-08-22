خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية 2022/2021 بالكويت

أعلن الدكتور محمد الفارس وزير التعليم العالي عن خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية العامة الإنجليزية بالكويت كما أعلن عن مواعيد التقديم والتسجيل في الخطة للعام الدراسي 2022/2021، كما أعلنت الوزارة منذ قليل أيضًا عبر بيان رسمي صادر عنها، عن تفاصيل خطة شواغر البعثات الداخلية 2021 بالكويت لحملة الثانوية العامة والثانوية الإنجليزية.
البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية وشواغر البعثات الداخلية
- موعد خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية وحملة البكالوريا الدولية الصادرة من جنيف من يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 حتى يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.
- موعد التسجيل في خطة شواغر البعثات الداخلية في الكويت لحملة الشهادة الثانوية العامة والثانوية الإنجليزية من يوم 29 أغسطس 2021 حتى يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.
- رابط التسجيل في تلك الخطط هو https://www.mohe.edu.kw/site/
- مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.