خطة البعثات الخارجية 2024/2023 الكويت

نشرت وزارة التعليم العالي خطة البعثات الخارجية 2023-2024 لحملة الثانوية العامة من الطلبة الكويتيين، حيث حددت الخطة مواعيد التسجيل في البعثات الخارجية بالكويت، وقالت وكيل وزارة التعليم العالي لمياء الملحم أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قد اعتمد خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي القادم، وأن هناك تخصصات جديدة قد تم إضافتها وفق متطلبات سوق العمل واحتياج الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، وتماشيًا مع خطة التنمية لدولة الكويت.

خطة البعثات الخارجية 2024/2024 الكويت

موعد التسجيل في خطة البعثات الخارجية الكويت 2023-2024 يبدأ من يوم السبت 10 يونيو 2023 حتى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، يحق التسجيل في تلك الخطة لحملة الثانوية العامة عامي 2022/2021 و 2023/2022، يحق لكل طالب التسجيل في 8 تخصصات كحد أقصى.

رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2024/2023:

دشنت وزارة التعليم العالي حملة “وجهني” للراغبين في التسجيل بالبعثات الخارجية، تُقام فعاليات تلك الحملة بمجمع الأفنيوز خلال الفترة من 28 مايو حتى 1 يونيو 2023، كما تستقبل الوزارة كافة الاستفسارات بخصوص الخطة على إيميلات الوزارة الرسمية، رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023 هو:

https://www.mohe.edu.kw/site/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع من خلال الدراسة في إحدى الجامعات العالمية.