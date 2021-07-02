خطوات الإستعلام عن النتائج الدراسية من خلال موقع المربع الإلكتروني 2021 للنتائج

قامت وزارة التربية الكويتية بتوفير موقع يمكن للطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية الإستعلام عن نتائجهم الدراسية فور الإعلان عنها من خلاله، ويتميز الموقع بسهولة الإستخدام مما يميزه عن غيره من المواقع الأخرى، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث وتطوير الموقع لجعله أكثر كفاءة، كما يمكن للطلبة أيضا معرفة ترتيبهم على المستوى الإداري من خلاله، يسمى هذا الموقع “موقع المربع الإلكتروني 2021 للنتائج”، ويتسائل كثير من أولياء الأمور والطلبة في الكويت عن طريقة وخطوات الإستعلام عن النتائج الدراسية الخاصة بهم عند ظهورها من خلال هذا الموقع، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن النتائج الدراسية في” موقع المربع الإلكتروني 2021 للنتائج”:

قم بالدخول إلى موقع المربع الإلكتروني 2021 للنتائج قم بإختيار المرحلة الدراسية التي تريد الإستعلام عن نتيجتها. قم بإدخال رقم جلوس الطالب أو الرقم المدني، ثم إضغط على زر “بحث”. خلال عدة ثواني سيظهر الموقع النتيجة لك بالتفصيل.

وقد بلغ عدد المدارس التي أصدرت نتائج الفصل الدراسي الثاني للمراحل الدراسية المختلفة حوالي 242 مدرسة، وستقوم باقي المدارس أيضا برفع النتائج في القريب العاجل، كما أنه في الآونة الأخيرة زادت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة مع إقتراب إعلانها، وقد صرحت الوزارة أنه قد تم رصد وتجميع الدرجات ولا يتبقى سوى إعتماد النتيجة من قبل المسؤولين، وللحصول عليها ما علينا سوى إتباع الخطوات السابقة مع تحديد المرحلة الدراسية وإختيار “الصف الثاني عشر” وإدخال الرقم المدني ثم إستكمال الخطوات.