خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 إلكترونياً من خلال بوابة الثانوية العامة “فور إعلانها”

يترقب جميع الطلاب والطالبات جميع أخبار نتائج امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019، من خلال تفقد المواقع الالكترونية للاستعلام عن اخر اخبار نتائج الثانوية العامة الدور الأول، حيث يتم الآن في جميع محافظات مصر تصحيح ورصد درجات الطلاب في الكنترولات المختلفة، وقد صرح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ / خالد عبد الحكم، بأنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد درجات جميع مواد الأسبوع الأول والثاني للعلمي والأدبي، ويتبقى في الوقت الحالي تصحيح مواد الأسبوعين الثالث والرابع.

نتيجة الثانوية العامة 2019:

منذ انتهاء طلاب الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي العام من أداء آخر امتحانات يوم الأربعاء الماضي من الشهر الحالي، وبدأ القلق والتوتر يسود على جميع الطلاب والطالبات من اقتراب موعد إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الدور الأول والتي من المتوقع إعلانها خلال منتصف الشهر الجاري من العام الحالي، ليبدأ بعدها تنسيق الدخول للجامعات والكليات المصرية على مستوي الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة برقم الجلوس:

يتم الاستعلام إلكترونياً عن نتيجة ثانوية عامة للصف الثاني والثالث الثانوي العلمي والأدبي، من خلال موقع بوابة الثانوية العامة وموقع وزارة التربية والتعليم، التي سوف توفر النتيجة لجميع الطلاب فور انتهاء التصحيح واعتمادها من وزير التربية والتعليم، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام مباشرة عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع بوابة الثانوية العامة.

2- اختيار نتائج ثانوي عام.

3- اختيار الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

4- تسجيل رقم الجلوس.

5- الضغط على النتيجة.

وسوف نتابع معكم يوميا اخر اخبار نتائج ثانوية عامة الدور الأول 2019.