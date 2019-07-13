خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد اعتمادها من خلال موقع اليوم السابع

أعلنت كنترولات الثانوية العامة، بالتصريح عن انتهاءها من جميع أعمالها الخاصة بتصحيح الثانوية العامة 2019، مساء أمس الجمعة الموافق 12 يوليو 2019، وقد أكدت مصادر مطلعة من داخل الكنترولات انه لم يتبقى سوى تحديد أسماء الأوائل فقط ، وذلك سيتم القيام به بعد قليل تمهيداً لاعتماد النتيجة رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي عصر اليوم السبت الموافق 13-7-2019، وذلك وفقاً للتصريحات التي أدلى بها الأستاذ خالد حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومن خلال ذلك التقرير فسوف نوضع لكم في السطور القادمة كافة الروابط التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسمياً.

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كما وضح المصدر المسؤول أنه من المقرر أن تعلن النتيجة فى المدارس بعد غد، مشيرًا إلى أن مديرى المديريات التعليمية سيتسلمون النتائج من الكنترولات تمهيدًا لوصولها إلى المدارس فى موعدها.

وقال أن النسبة العامة للنجاح والمجموع هذا العام ستتخطى الـ80%، وهى نسبة أعلى بكثير من العام الماضى، مؤكدًا أن النسبة فى المجاميع أيضًا مرتفعة جدًا، وهناك عدد من الطلاب حصلوا على نسبة 100%.

كافة روابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

يوجد العديد من المواقع الإلكترونية، والتي قامت بالإعلان عن قيامها برفع نتيجة الدور الأول 2019 الخاصة بطلاب الثانوية العامة القسم العلمي والأدبي، ولكن قام موقع اليوم السابع بعرضه حصرياً للنتيجة، وسوف موفر لكم الرابط الخاص به في السطور القادمة .وذلك فور إعلانها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم، وتلك المواقع هى

ويمكنكم طلابنا الأعزاء الحصول على النتيجة من خلال تلك الروابط المنشورة أعلاه، وذلك عن طريق الدخول عليها برقم الجلوس الخاص بالطالب، ونتمنى لجميع الطلاب التفوق والنجاح.