خطوات التسجيل رياض الأطفال الكويت 2021

أعلن الأستاذ الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية، عن فتح باب التقديم في الروضة بالكويت لفترة استثنائية للعام الدراسي الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل رياض الأطفال في الكويت 2021 كما نستعرض خطوات التقديم البسيطة التي يقوم بها ولي الأمر أون لاين لتسجيل الطفل أو الطفلة في مرحلة الروضة بالكويت، خبر فتح التسجيل لفترة استثنائية كان خبرا سعيدا للكثيرين ممن لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة.

خطوات التسجيل في رياض الأطفال الكويت 2021

أعلنت وزارة التربية أن التقديم في الروضة بالكويت يبدأ من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر ويستمر حتى يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

أول خطوة للتقديم هي الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتي تُقدم تلك الخدمة.

رابط التسجيل في رياض الأطفال في الكويت أون لاين هو ww.moe.edu.kw

تختار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

ثم تختار “دخول الخدمات الطلابية”.

تقوم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم المدني وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب تختار سجل.

تُدخل البيانات المطلوبة، حت يكون لك حساب.

بعد ذلك تقوم بتقديم وتسجيل رياض الأطفال.

رابط التسجيل رياض الأطفال في الكويت 2021

قامت وزارة التربية، بتوفير خدمة التسجيل في الروضة أون لاين، لتعزيز خطط الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، كما تُقدم الوزارة الكثير من خدماتها إلكترونيًا سواء للطلاب أو للهيئتين التعليمية والإدارية، رابط التسجيل رياض الأطفال في الكويت 2021 هو:

https://www.moe.edu.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل أولياء الأمور.