خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الكويت 2023/2022

أعلنت جامعة الكويت، عن موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2022، حيث يُفتح رابط التسجيل في اختبارات القدرات جامعة الكويت 2022 للراغبين من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل من طلبة الثانوية العامة من طلبة الثاني عشر وما يعادلها، وخريجي الثانوية العامة، من الراغبين في الالتحاق بالجامعة، هذا وقد تم تحديد مواعيد الاختبارات.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الكويت 2022

أولى خطوات التسجيل هو التوجه لرابط التسجيل في اختبارات القدرات جامعة الكويت.

يجب قراءة الإرشادات جيدًا قبل التسجيل.

تقوم بعد ذلك بإدخال البيانات الخاصة بك.

تقوم بدفع الرسوم وهي 10 دينار لكل اختبار عن طريق K-net.

تقوم بعد ذلك بطباعة بطاقة دخول اختبار القدرات لمعرفة موقع الاختبار.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات جامعة الكويت

كما ذكرنا يبدأ باب التسجيل من صباح الإثنين 10 أكتوبر 2022 ويستمر التسجيل حتى استيفاء العدد المطلوب، الاختبارات سوف تكون أيام 29 أكتوبر 2022، 26 نوفمبر 2022، 10 ديسمبر 2022، رابط التسجيل في اختبارات القدرات جامعة الكويت هو:

https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع والنجاح في الدراسة بإحدى كليات جامعة الكويت الهامة.