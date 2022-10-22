خطوات التسجيل في الكلية التقنية 1444 بوابة قبولي tvtc

نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات التسجيل في الكلية التقنية 1444 وذلك بعدما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم للفصل التدريبي الثاني 2022 لكليات ومعاهد المؤسسة في كل مدن المملكة العربية السعودية، التقديم عبر بوابة قبولي لحملة الشهادة المتوسطة وحملة شهادة الصف الأول والصف الثاني الثانوي.
خطوات التسجيل في الكلية التقنية 1444 بوابة قبولي
- أول خطوات التسجيل في الكلية التقنية 1444 الفصل التدريبي الثاني للبنين والبنات هو الذهاب لموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- تختار من الصفحة الرئيسية “بوابة قبولي”.
- إذا كان لديك حساب تقوم بتسجيل الدخول.
- إذا لم يكن لديك حساب على موقع قبولي تختار “إنشاء حساب”
- تُدخل البيانات المطلوبة.
- يُرسل لك رسالة على الجوال بها رابط التفعيل.
- تذهب للرابط.
- تقوم بتسجيل الدخول.
- عند الدخول تذهب لأعلى الصفحة وتختار طلباتي.
- تظهر لك البرامج التي تستطيع التسجيل فيها “كليات التقنية”.
- تختار البرنامج الذي تريده.
- بعد ذلك تظهر لك بياناتك الشخصية.
- تختار التالي.
- تظهر لك صفحة اختبارات اللغة الإنجليزية إذا عندك سجل بياناتها إذا لا اختار التالي.
- تضيف المؤهل والتخصص وباقي البيانات المطلوبة، ثم التالي.
- تختار الرغبات، ثم التالي.
- التعهدات، ثم إرسال الطلب.
- يظهر لك إشعار التسجيل في النهاية.
- مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.