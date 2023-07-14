أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن خطوات التسجيل والتقديم في جامعة الكويت للعام الدراسي 2023-2024، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا أون لاين للراغبين في الإلتحاق بجامعة الكويت من حاملي الثانوية العامة من الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

خطوات التسجيل جامعة الكويت 2023-2024

– أولى خطوات التسجيل في جامعة الكويت 2023 هي التوجه لموقع التقديم في الجامعة من هنا.

– من الشاشة الأولى لتسجيل الدخول تضع في مربع اسم المستخدم (الرقم المدني) مربع كلمة السر تضع (آخر 5 أرقام من الرقم المدني للطالب).

– عند الدخول تقوم بتغيير كلمة السر.

– بعدها تظهر لك شاشة تسجيل الدخول من جديد اسم المستخدم هو الرقم المدني وكلمة السر تُدخل كلمة السر الجديدة، ثم تختار تقديم طلب الإلتحاق.

– الصفحة التالية تتأكد من صحة بيانات الطالب ثم اختيار رقم هاتف نقال فعال لاستلام الرسائل النصية، ثم تنتقل للصفحة التالية.

– بعدها التاكد من نسبة الثانوية وصلاحية الشهادة وبيانات المدرسة، إذا كان الطالب لديه اختبار toefl/ielts/toefl ibt يجب عليه إحضار شهادة اختبار الأصلية لصالة القبول والتسجيل قبل نهاية فترة التقديم.

– الخطوة التالية اختيار الرغبات ثم تقديم طلب الإلتحاق.



– الخطوة الثامنة التأكد من صحة إدخال جميع البيانات ثم طباعة طلب الإلتحاق بجامعة الكويت.

رابط التسجيل جامعة الكويت 2024/2023

يبدأ التسجيل من يوم السبت 15 يوليو 2023 حتى يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، نسب القبول بجامعة الكويت 70% الحد الأدنى للقسم العلمي، 78% الحد الأدنى للقسم الأدبي، قالت وزارة التعليم العالي أنه جامعة الكويت سوف تقبل كل المتقدمين من الكلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط القبول، رابط التسجيل جامعة الكويت هو:

http://portal.ku.edu.kw/admission

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل الطلبة والطالبات الراغبين في الإلتحاق بجامعة الكويت.