خطوات التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني السعودي عن بعد 1443

أطلقت وزارة التعليم السعودية بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني السعودي عن بعد والتي من خلالها تمكن كافة الطلبة والطالبات بالمملكة في كافة المحافظات والربوع، وأولياء الأمور ومعلمي السعودية وغيرهم من منسوبي التعليم متابعة العملية التعليمية إلكترونيا وفق آليات تم اعتمادها من الوزارة وتم إيضاحها بمرور طوال فترة التعليم الإلكتروني منذ ازمة الوباء المستجد وحتى الآن، وهو ما عمل على تمكين منصة مدرستي من أن تكون منصة رائدة عالميًا، لتحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم وتكون بين أفضل 4 نماذج عالمية للتعليم الإلكتروني بإشادة وتوثيق من اليونسكو، في السطور القادمة نوضح خطوات التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني السعودي عن بعد 1443، تابع للمزيد.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني السعودي

عبر تطبيق توكلنا السعودي يمكن تفعيل كلمة المرور لمنصة مدرستي والتسجيل في منصة مدرستي التعليمية وفتح حساب جديد، ويتم هذا عبر ما يأتي من خطوات:

يتم تحميل أولًا تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك سواء كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظام التشغيل أيفون.

ثم يتم الدخول إلى بيانات منصة مدرستي بعد تسجيل الدخول للتطبيق.

املأ البيانات المطلوبة منك والتي تتمثل في المرحلة العمرية والاسم الرباعي ورقم الجوال.

تحصل بعدها على رسالة نية على رقم الجوال المسجل، تحتوي على الرقم السري للتفعيل.

يمكنك تسجيل الدخول في منصة مدرستي عبر الرقم السري لتفعيل الحساب بالمنصة.

اضغط على تسجيل.

خطوات التسجيل في مدرستي للتعليم عن بعد عبر نظام نور

كما أتاحت الوزارة إمكانية تسجيل الدخول في منصة مدرستي عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني باتباع ما يلي: