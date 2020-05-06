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خطوات التسجيل في موقع Thaneduone.emis.gov.eg للصف الأول والثاني الثانوي

بواسطة مروة عبد الرحمن
موقع تدقيق البيانات

وضعت وزارة التربية والتعليم رابط لتسجيل الحضور لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وذلك لتسجيل حضورهم بعد انتهاء الامتحان، أو تقديم أي شكاوي خاصة بالاختبارات، وذلك للتأكد من قيام الطالب بأداء الامتحان في الموعد المحدد له، وفي الساعات الماضية زادت نسبة البحث عن موقع Thaneduone.emis.gov.eg، لتسجيل الحضور ومعرفة الأكواد، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في الموقع، ولم تضع الوزارة وقت محدد ليقوم الطالب بتسجيل حضوره، الشيء الاهم هو أن يتم التسجيل في نفس اليوم وليس في اليوم التالي.

خطوات التسجيل في موقع Thaneduone.emis.gov.eg

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع تسجيل الحضور.
  • يقوم الطالب باختيار المرحلة التعليمية الخاصة به، سواء كان الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي.
  • يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة من الموقع.
  • ثم يتم إدخال كلمة المرور للحصول على الهوية.
  • يمكن للطالب أيضا تقديم شكوى أو الاستفسار عن مشكلة واجهته في الامتحانات.

بعد انتهاء الامتحانات يقوم الطالب بتسجيل الحضور، وقامت الوزارة بتقسيم امتحانات الصف الأولى الثانوي والثاني الثانوي لفترتين، الفترة الأولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، والفترة الثانية من الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وهي مقسمة حسب المحافظات، وليس هناك وقت محدد لتسجيل حضور الطالب بل يتم التسجيل في نفس يوم الامتحان للطالب

مروة عبد الرحمن

كاتبة في موقع كلمة، أحب الكتابة في مجالات متعددة ومختلفة، أبرز هواياتي قراءة كتب علم النفس والفلسفة، ومشاهدة أفلام الرعب وروايات ما وراء الطبيعة

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