خطوات التسجيل لمراحل رياض الأطفال عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد

يقدم نظام نور العديد من الخدمات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف التربوية لصالح الطلبة في كافة المراحل التعليمية ، من خلال برنامج يسمى نور sms الذي يقوم ببرمجة نظام خاص بإدارة المدارس ، الذي يسهل عملية التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وقت إعلان النتائج على وجه الخصوص ، ومن بين تلك الخدمات التي يقدمها نظام نور، التسجيل لمراحل رياض الأطفال عبر نظام نور إلكترونيًا، حيث ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية 1440/1441هـ ، بدأت عملية التسجيل في مراحل رياض الأطفال عبر الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني ، واوضح نظام نور خطوات التسجيل خطوة خطوة، من خلال السجل المدني عبر حساب ولي أمر الطالب.

التسجيل لمراحل رياض الأطفال عبر نظام نور

خطوات التسجيل لمراحل رياض الأطفال عبر نظام نور

يتم التسجيل الطلاب لمراحل رياض الأطفال ، من خلال استخدام حساب ولي أمر الطالب ، وذلك بالرقم المدني عبر موقع نظام نور الإلكتروني باتباع عدة خطوات أساسية وتتمثل بالتالي:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني

الإلكتروني تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر وثم رقم التخقق الظاهر في الصفحة.

الضغط على تسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول يجب إدخال البيانات المطلوبة وتوفير الوثائق اللازمة لاستكمال عملية تقديم الملف الخاص بالطالب.

ويمكن لأولياء الأمور الإطلاع للمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: دليل التسجيل في رياض الأطفال

ما هو نظام نور التعليمي؟

دشنت المملكة نظام نور نظام نور ليكون أحد أهم البرامج التعليمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والهدف منه تأسيس نظام معلوماتي شامل للمنظومة التعليمية، قائم على أحدث التقنيات في مجال الإدارة التربوية الالكترونية، بحيث يغطي النظام جميع المدارس التابعة للوزارة أو تشرف عليها.

كما يقدم النظام خدمات عديدة سواء للطالب أو ولي أمره ، أو للمعلم، أومدير المدرسة، وصانع القرار، إضافة لإعداد النظام، التقارير اللازمة، وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند طلبها، كما يمكن تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، بكل يسر وسهولة من خلال نظام آلي متكامل.