خطوات التقديم في الكلية الحربية الشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد سحب الملف

خطوات التقديم في الكلية الحربية فتحت الكليات الحربية أبوابها لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري و الثانوي العام والدبلومات الفنية من أجل التحاق الطلاب بها وشهدت الكليات هجوم شديد من الطلاب في التقديم بعد تصديق وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي على قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير مكتب التنسيق بالكليات والمعاهد العسكرية ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب أشرف فارس.

خطوات التقديم في الكلية الحربية

بعد أن صدق، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، على الإعلان عن قبول الدفعة الجديدة بدء فتح باب سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق الكليات العسكرية بمصر الجديدة منذ يوم 7-7-2019، كما يتم سحب ملفات القبول أيضا من مكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وأيضا بدأ فتح باب سحب ملفات القبول من المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الإجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

شروط التقديم في الكليات العسكرية هي

أن يكون الطالب الملتحق بالكلية حاصل على شهادة إتمام دراسة الثانوية أو ما يعادلها .

أن يكون الطالب مصري الجنسبة، والديه مصريين الجنسية وأجداده مصريين الجنسبة وأن يكونوا غير مكتسبين أى جنسية دولة أخرى.

أن يكون طلب التقديم في نفس العام حيث لا يجوز أن يمر عام قبل التقديم إلا بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات وأن يكون قد اجتاز السنة بنجاح.

أن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك.

يسمح للطلبة الخريجين عام 2017 بالالتحاق بالكلية الجوية فقط.

الا يكون الطالب قد تم الحكم عليه من قبل في جريمة مخلة بالشرف أو عقوبة جنائية.

يشترط على الطالب أن يتعهد بأن لا يتزوج طول فترة الدراسة.

يشترط على الطالب أن لا يكون قد تم فصله من قبل من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

يمكنك معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة و خطوات الاختبارات وإجراءات الكشف الطبي

ألا يقل طول الطالب عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

أن يجتاز الطالب اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح دون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد على ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

الأوراق المطلوبة وقت التقديم

القيد العائلي لوالد الطالب وأيضا القيد العائلي لجد الوالد والقيد العائلي للجد للوالد