خطوات التقديم في رياض الأطفال 2021 وشروط القبول

بدأت بالفترة الأخيرة إجراءات التسجيل في الصف الأول الابتدائي لطلاب المدارس الحكومية والمدارس الخاصة واللغات، وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتزامن مع هذا، بطرح رابط التقديم في رياض الأطفال 2021، بهدف التيسير على أولياء الأمور، كما كشفت الوزارة عن الشروط التي يجب مراعاة توافرها عند التقديم ليتم قبول الطلاب بدون مشكلات، ويتم بالفترة الحالية، تنظيم إجراءات القبول والتسجيل من قبل أولياء الأمور بصورة إلكترونية.

التقديم في رياض الأطفال 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، لجميع أولياء الأمور الراغبين في التسجيل لأبنائهم بمرحلة رياض الأطفال، رابط مديرية التربية والتعليم، الذي تم تخصيصه لاستقبال طلبات التقديم، ويمكن التقديم بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية

قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على “تقديم رياض الأطفال”.

ستقوم المنصة بتحويلك إلى نافذة جديدة يتم من خلالها التقديم.

قم بالقر على مربع التقديم

قم بتحديد استمارة التقديم وقم باختيار المدرسة التي ترغب في التسجيل بها.

ستقوم المنصة بفتح نافذة جديدة، يتم خلالها عرض قائمة الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم في المدرسة التي قمت باختيارها.

قم بمراجعة الشروط جيدًا واضغط بالموافقة عليها

ستقوم المنصة بنقلك لنافذة جديدة بها استمارة التسجيل، قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من “اسم الطفل والرقم القومي للطفل وولي الأمر وتاريخ الميلاد والجنس والسن ومحافظة الإقامة ورقم الهاتف المحمول والعنوان”.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالمدرسة

قم بتحديد اسم المدرسة التابعة للإدارة التي قمت بتحديدها.

قم بمراجعة جميع البيانات التي أدخلتها للتأكد من صحتها.

قم بالإقرار بالموافقة على صحة جميع البيانات التي أدخلتها

قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

قم بالنقر على التالي واستكمل الخطوات المطلوبة للانتهاء من التقديم.

شروط التسجيل في رياض الأطفال

قامت وزارة التعليم المصرية بالإعلان عن قائمة الشروط والضوابط التي يجب على أولياء الأمور مراعاتها عند التقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، وقد جاءت الشروط المعلنة كالتالي: