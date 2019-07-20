خطوة بخطوة.. كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2019

يبدأ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 لتقديم الرغبات والالتحاق بالكليات الخاصة بالمرحلة الأولى من الأحد اليوم السبت 20/7/2019 وحتى الخميس الموافق 25/7/2019 ونعرض لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني خطوة بخطوة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني الذي يتيح للطلاب كتابة الرغبات عن طريق الرقم السري للطالب والموجود بأسفل شهادة نجاح الثانوية العامة.

عدد المتقدمين للمرحلة الأولى

رغم ارتفاع الحد الادنى للمرحلة الأولى إلا أن هناك عدد كبير جدا من الطلاب يلتحقون بالمرحلة الأولى والتي جاءت على هذا النسق:

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

خطوات التسجيل في التنسيق خطوة بخطوة

في هذا الفيديو شرح وافي لطريقة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والتعديل عليها عن طريق موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية:

رابط موقع التنسيق

يمكنكم الدخول إلى رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 والضغط بعد ذلك على تسجيل الرغبات والتي تفتح لك هذه الصفحة

قم بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس وتوجه إلى الخطوة التالية والتي تفتح لك صفحة تسجيل الرغبات وإليكم نموذج استرشادي لتسجيل الرغبات

يجب كتابة الرغبات بعناية شديدة مع الوضع في الاعتبار التوزيع الجغرافي والتأكد من حفظ الصفحة بعد كتابة الرغبات وعمل نسخة منها وعدم السماح لأحد بمعرفة الرقم السري لكل لا يتم تعديل الرغبات دون علمك.