خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

بدأت أعمال تنسيق المرحلة الثانية لطلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 من أجل الالتحاق بالكليات المختلفة في مصر ، يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو 2019 ، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية الالكترونية للتنسيق ، وذلك بحد أدنى 78.5% للشعبة العلمية، و68.05% للشعبة الأدبية ، ويذكر أن عدد الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة الثانية 229978 طالب وطالبة، حيث 175673 طالب وطالبة في الشعبة العلمية، وعدد 54305 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية.

خطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية

أولًا: إدخال رقم الجلوس

يجب أن يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه (رقم الدخول)، وكذلك الرقم السرى المكتوب على استمارة النجاح التي قد أخذها من المدرسة.

ثانيًا: عرض الرغبات المسجلة سابقًا

في حالة تسجيل رغبات الطالب من قبل على الموقع، سيتم عرض قائمة تحتوي على الرغبات الخاصة به ، تبعًا لآخر تعديل قام به الطالب.

ثالثًا: البيانات الأساسية

على الطالب أن يتأكد من سلامة كل من الاسم الخاص به، وكذلك المجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.

رابعًا: إضافة أو تعديل الرغبات

من الممكن أن يقوم الطالب بتعديل أو إضافة الرغبات ولكن عليه أن يقوم بمراعاة مجموعة من القواعد التي يحث عليها التنسيق مثل التوزيع الجغرافى، وكذلك في حالة وجود اختبارات قدرات للكليات أو المعاهد التي تحتاج ذلك، ومراعاة النوع في حالة الكليات التي لها نوع محدد سواء بنين فقط أو بنات فقط، وسوف يقوم الموقع بتوضيح مختلف الشروط والقواعد تلك ، ومن الممكن أن يقوم الطالب بتبديل الرغبات وتغيير ترتيبها وكذلك الإزالة أو الإضافة.

خامسًا: الانتهاء من تسجيل الرغبات

بعد قيام الطالب بإدخال الرغبات الخاصة به ، ستظهر له قائمة تحتوي على كافة الرغبات الخاصة به من أجل العمل على مراجعتها ، وبعد ذلك يختار أمر التسجيل الكترونيًا ، وبعدها يتم العمل على تخزين رغبات الطالب على قاعدة البيانات ، وعند قيام الطالب بإضافة بريد إلكترونى خاص به يتم القيام بإرسال إيصال خاص به من أجل تأكيد تسجيل رغباته بشكل إلكتروني.

سادسًا: طباعة استمارة الرغبات