خطوات تسجيل” تنسيق الثانوية العامة “2019

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2019 بعد الإعلان رسميا عن النتيجة السبت الموافق 13-7-2019 وتعرف كل طالب على نتيجته، وسيكون تنسيق الثانوية 2019 على ثلاث مراحل أساسية على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ب72 ساعة، ويتم دخول طلاب الثانوية العامة الناجحين على رابط بوابة تنسيق الحكومة المصرية tansik.egypt، ويتم تسجيل الدخول برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب وتسجيل الرغبات كاملة ثم طباعة نسخة من الرغبات، ونستعرض معكم خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2019

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص فيديو استرشادي صادر عن مكتب التنسيق يوضح خطوات التسجيل في تنسيق الجامعات 2019، وأوضحت أنه لا تغيير في شروط التسجيل في تنسيق القبول بالجامعات 2019 سوى زيادة عدد الرغبات إلى 75 رغبة.

تنسيق الثانوية 2019

أكدت وزارة التعليم العالي مصر على أنه سيتم توزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لرغبات مكتب التنسيق للكليات والمعاهد وفقا لنظام المجموعات، بحيث يلتزم الطالب بتسجيل الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة “أ” على أن يتم البدء باختيار الكليات المتاحة من نفس القطاع في المجموعة “ب” ويشترط اختيار طالب الثانوية العامة لكافة الكليات الممكنة من هذا القطاع في مجموعة “ب”، على أن يتم اختيار الكليات الممكنة في المجموعة “ج” بنفس التسلسل السابق في مجموعة “أ، ب”.