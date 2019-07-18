خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

ازداد البحث في الفترة الأخيرة على توقعات تنسيق الثانوية العامة حيث هذا هو شغل الطلبة الشاغل وأولياء الأمور حيث يتوقون لمعرفة الكلية التي سوف يدخلونها بناء على المجموع الذي حصلوا عليه من الثانوية العامة وقد قامت وزارة التعليم العالي أول امس بتحديد الحد الأدنى للتسجيل في تنسيق المرحلة الأولي ومن خلال هذه المقالة نتابع معا كل جديد في تنسيق الثانوية العامة وكيفية تسجيل الرغبات .

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

وقد قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان رسميا يوم الثلاثاء الماضي والموافق 18/07/2019 أن يوم الأحد المقبل والموافق 21 يوليو هو موعد تنسيق المرحلة الأولي لطلبة الثانوية العامة وسوف يستمر التنسيق لمدة خمس أيام من الأحد إلي الخميس وفيما يلي خطوات تسجيل رغبات الجامعات :

الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني

أدخال رقم الجلوس والرقم السري

كتابة الرغبات في المكان المخصص لها واختيارها بما يتوافق مع مجموع الطالب

طباعة استمارة الرغبات

الاستعلام برقم الجلوس عن الكلية أو المعهد المرشح لها الطالب

طباعة بطاقة الترشيح

موعد تنسيق المرحلة الثانية :

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية لطلبة الثانوية العامة بعد يومين من إعلان تنسيق المرحلة الأولي ليبدأ على الأغلب يوم الأحد أو الاثنين المقبل على اقصي تقدير.