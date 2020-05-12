خطوات تسجيل طالب في نظام نور 1441 .. آلية تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي
قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن استقبال الطلبات الجديدة و تسجيل طالب في نظام نور فقط عن طريق استخدام رقم هوية ولي الأمر ورمز التحقق 1441 هـ في كافة مدارسة المملكة العربية السعودية للعام الدراسي القادم 1442 هـ، هذا وقد أصدرت الإدارات التعليمية تعميم عن تنظيم تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي، ويحتوي التعميم على مواعيد التسجيل في نظام نور المركزي، وتوضيح كافة الصلاحيات التي تم منحها للمستخدمين، من خلال ما يلي نلقي الضوء على خطوات تسجيل طالب في نظام نور 1441
خطوات تسجيل طالب في نظام نور المركزي
- ينتظر كل ولي أمر ابنه في المرحلة العمرية التي تؤهله لدخول المدرسة في الصف الأول الابتدائي اعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لفتح استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات الجدد، من أجل التقديم.
- وقد تم اتاحة هذا العام تسجيل طالب جديد في الصف الأول الدراسي من خلال موقع نظام نور المركزي، تزامناً مع حرص المملكة على صحة المواطنين من الوباء المستجد “كورونا” ومنعاً من التجمعات والازدحامات.
- حيث يتمكن كل ولي أمر الدخول إلى نظام نور المركزي، باستخدام رقم الهوية الخاصة به، مع كتابة رمز التحقق، وتقديم طلب تسجيل طالب في نظام نور في العام الدراسي الجديد بدون الذهاب إلى أي من الإدارات أو المدارس، على أن يكون التقديم أون لاين من المنزل.
- على أن يتم قبول الطالب بعد التسجيل، ثم يتم إبلاغ المدارس بالطلاب والطالبات الجدد المقبولين في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية والمدارس الأجنبية، وغيرها من المدارس.
#فيديو |
آلية تسجيل المستجدين والمنقولين في #الطفولة_المبكرة عبر #نظام_نور. pic.twitter.com/MeAjW1Z2xt
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 25, 2019
تسجيل طالب في نظام نور في النقل المدرسي 1441
- على الجانب الآخر فقد قامت شركة تطوير النقل التعليمي بتوجيه دعوة لكافة أولياء الأمور في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر موقع نظام نور.
- وتأتي خدمة النقل المدرسي كواحدة من بين الخدمات العديد التي يقدمها نظام نور المركزي لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب في المملكة العربية السعودية.
خدمات نظام نور المركزي
- تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي وفقاً للجدول الزمني.
- ربط الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإدارات المدرسية.
- إضافة الغياب اليدوي، ومتابعة الحضور والغياب.
- الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة الصفوف المدرسية.
- خدمة النقل المدرسي.
- يساعد نظام نور ولي امر الطالب على متابعة أبنائه في التعليم أولاً بأول.