خطوات تسجيل طالب في نظام نور 1441 .. آلية تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي

ينتظر كل ولي أمر ابنه في المرحلة العمرية التي تؤهله لدخول المدرسة في الصف الأول الابتدائي اعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لفتح استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات الجدد، من أجل التقديم.

وقد تم اتاحة هذا العام تسجيل طالب جديد في الصف الأول الدراسي من خلال موقع

نظام نور

المركزي، تزامناً مع حرص المملكة على صحة المواطنين من الوباء المستجد “كورونا” ومنعاً من التجمعات والازدحامات.