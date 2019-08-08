خطوات تقليل الاغتراب 2019 برقم الجلوس والرقم السري

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2019 وبالأخص طلاب المرحلة الأولي والثانية في الدخول لمن يريد منهم إلى مرحلة جديدة من التنسيق ألا وهي مرحلة تقليل الاغتراب، والذي يهدف إلى تقليل اغتراب الطلاب لجمع شمل الأسرة وذلك للطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني لكليات تبعد عن المنطقة الجغرافية التي يسكنون بها، أي أن تقليل الاغتراب ليس إعادة تنسيق الطالب ولكن هو عبارة عن تحويل الطلاب من كلية خارج نطاقه الجغرافي إلى كلية داخل النطاق الجغرافي.

وعملية تقليل الاغتراب تتم سنوياً أثناء عملية تنسيق الثانوية العامة وتكون في حدود نسبة 10% من النسبة المسموح بها لكل كلية وفق الطاقة الاستيعابية لها وخصوصاً الكليات الطبية والتي عادة ما تكون الأعداد بها محدودة وتكون وفق إمكانيات الكلية.

خطوات تقليل الاغتراب برقم الجلوس والرقم السري (كيفية عمل تقليل الاغتراب) :-

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية ، ثم يقوم باختيار نوع شهادة الثانوية العامة ومن ثم إدخال رقم الجلوس ويتبع ذلك الرقم السري وهو الرقم المطبوع على استمارة الثانوية العامة وسبق للطالب الدخول به عند كتابة رغباته في أول مرة.

تظهر للطالب نافذة بعنوان الخطوة التالية تعرض له قائمة الرغبات المسجلة مسبقاً وتتضمن طباعة بطاقة الترشيح الحالية وتتضمن قائمة جديدة.

يقوم الطالب بالضغط على قائمة جديدة.

تظهر نافذة تخبر الطالب بأنه سوف يتم مسح قائمة الرغبات الحالية والبدء في إدخال رغبات جديدة ويجب الطالب على السؤال الخاص بهل تريد الاستمرار بالضغط على موافق.

تظهر تفاصيل خاصة بدرجات اللغة العربية واللغة الانجليزية ثم الضغط على مفتاح الخطوة التالية .

بعد ذلك تظهر الخطوة الرابعة وفيها يختار الطالب ما بين أن يكون تقليل الاغتراب ما بين مناظر أي ذات الكلية التي رشحها له مكتب التنسيق خارج نطاقه الجغرافي إلى كلية مناظرة داخل نطاقه الجغرافي دون النظر ما إذا كان مجموعك يوافق الحد الأدنى الذي قبلت به تلك الكلية.

أما الاغتراب الغير مناظر وهو التحويل من كلية إلى مختلفة أو غير مناظرة عن الكلية التي رشحها مكتب التنسيق خارج نطاقك الجغرافي إلى كلية غير مناظر داخل النطاق الجغرافي بشرط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى الذي قبلت به الكلية غير المناظرة.

أخير يضغط الطالب على الخطوة التالية وينتظر إلى الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب.

ملحوظة :– تقليل الاغتراب يكون مرة واحدة فقط، ولهذا فإنه يجب على الطالب أن يكون حذر عند عمل تقليل اغتراب لأنه لا يوجد مرة ثانية لعمل تقليل الاغتراب.