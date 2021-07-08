خطوات حجز موعد التعليم العالي في الكويت

بواسطة محمود عطا الله

وزارة التعليم العالي الكويتية تُطبق خدمة حجز المواعيد للمراجعة منذ منتصف العام الماضي، ويستمر هذا النظام خلال الفترة الحالية 2021، حيث أنها لا تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التعليم العالي بالكويت وخطوات الحجز، والتي تتم أون لاين إلكترونيًا خلال دقائق معدودة، عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، تلك المنصة التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة.

1 طريقة حجز موعد التعليم العالي في الكويت 2021
2 رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت 2021

طريقة حجز موعد التعليم العالي في الكويت 2021

  • يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى للمواعيد الحكومية.
  • إذا لم يكن لديك حساب تختار “الدخول كمستخدم جديد”.
  • رابط منصة متى لحجز موعد التعليم العالي بالكويت من هنا.
  • عند تسجيل الدخول على حسابك تختار “وزارة التعليم العالي”.
  • تختار المعاملة التي تريد إنجازها.
  • تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت 2021

يجب أن تقوم بتجهيز كافة المستندات المطلوبة لتلك المراجعة، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن كافة المستندات المطلوبة لكافة معاملاتها خلال الفترة الحالية، والتي يستعد الجميع من خلالها للتقديم للعام الدراسي الجامعي الجديد، وخاصة الطلبة المستجدين والمقبولين في البعثات الخارجية والداخلية وفي جامعة الكويت، رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت هو:
metaprodapp.azurewebsites.net
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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