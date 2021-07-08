خطوات حجز موعد التعليم العالي في الكويت

وزارة التعليم العالي الكويتية تُطبق خدمة حجز المواعيد للمراجعة منذ منتصف العام الماضي، ويستمر هذا النظام خلال الفترة الحالية 2021، حيث أنها لا تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التعليم العالي بالكويت وخطوات الحجز، والتي تتم أون لاين إلكترونيًا خلال دقائق معدودة، عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، تلك المنصة التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة.

طريقة حجز موعد التعليم العالي في الكويت 2021

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى للمواعيد الحكومية.

إذا لم يكن لديك حساب تختار “الدخول كمستخدم جديد”.

رابط منصة متى لحجز موعد التعليم العالي بالكويت من هنا .

. عند تسجيل الدخول على حسابك تختار “وزارة التعليم العالي”.

تختار المعاملة التي تريد إنجازها.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت 2021

يجب أن تقوم بتجهيز كافة المستندات المطلوبة لتلك المراجعة، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن كافة المستندات المطلوبة لكافة معاملاتها خلال الفترة الحالية، والتي يستعد الجميع من خلالها للتقديم للعام الدراسي الجامعي الجديد، وخاصة الطلبة المستجدين والمقبولين في البعثات الخارجية والداخلية وفي جامعة الكويت، رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت هو:

metaprodapp.azurewebsites.net

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.