خطوات عمل المشروعات البحثية ورابط المكتبة الإلكترونية.. وطريقتان لتقديم البحث

كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور ” طارق شوقي” من خلال رسالة مصورة خلال الساعات القليلة الماضية، عن جداول المشروعات البحثية لطلاب سنوات المرحلة الابتدائية والإعدادية، والتي تُعد شرطاً أساسياً من أجل الانتقال للصف التالي، حيث تبدأ الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وأكد الوزير أن المشروع البحثي الذي يقدمه الطالب هده الأساسي هو تعليم الطالب العديد من المهارات الجديدة.

المشروعات البحثية وطرق تسليمها لوزارة التربية والتعليم

وأضاف الوزير أن الطالب الذي يقوم بالبحث سوف يتعلم مهارات كثيرة منها الاعتماد على الذات العمل الجماعي، وذلك بالإضافة إلى البحث والتحليل وربط الموضوعات ببعضها بالإضافة إلى طريقة صياغة الأفكار، كما أن الطالب سوف يتعلم العديد من المهارات الأخرى التي تضفي في النهاية على شخصيته، ومعاير الحكم على المشروع:-

وأوضح سيادته أن المشروعات البحثية تُعتبر تغير جذري في العملية التعليمية والتقيم لجميع الأبناء من الطلاب، وأشار إلى بعض النقاط الهامة التي يجب أن يعلمها الطالب قبل عمل البحث بحسب المرحلة المقيد فيها الطالب، ويستطيع الطالب أن يُنفذ المشروع بمفرده أو من خلال عدد من الطلاب زملاؤه بحيث لا يزيد عددهم عن 5 طلاب.

عناصر البحث:

العنوان.

المقدمة.

الملخص.

الموضوع.

النتائج أو الملاحظات.

المراجع.

رابط المكتبة الإلكترونية

وتقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم إرشادات عامة لكيفية تنفيذ المشروع البحثي المقترح من الوزارة، كما أنها سوف تطرح تصميماً لنماذج المشروع البحثي من أجل التسهيل على الطلاب، وذلك حتى يستطيع الطالب عن يكتب الموضوع بسهولة دون المساعدة من أحد، كما أن جميع المواضيع المقترحة ستكون ضمن الكتب المدرسية وعلى المكتبة الإلكترونية، ويتم تنفيذ المشروع البحثي في الفترة 9 أبريل وحتى 15 مايو 2020.

ويوجد طريقتان لتسليم المشروعات البحثية، الأولى أن يتم كتابة البحث بخط اليد ويتم تحويلها لشكل إلكتروني أو صورة إلكترونية من خلال ” سكانر” ثم تحميلها على الفلاشة وتسليمها إلى المدرسة، أما الثانية فهي أن يدخل الطالب على منصة التواصل (https://edmodo.org) ويقوم بتسليم المشروع البحثي.