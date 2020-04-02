بدأ جميع تلاميذ وطلاب مراحل النقل الابتدائي والإعدادي في عملية البحث مبكرًا عن طريقة أو خطوات عمل مشروع البحث 2020 لطلاب مراحل النقل الابتدائية والشهادة الإعدادية، وذلك لتقديمه قبل موعد أقصاه 15 مايو الجاري، علمًا بأن وزير التربية والتعليم شدد على ضرورة تقديم مشروع بحثي متعدد التخصصات لكي ينتقل الطلاب للسنة التالية.

خطوات عمل مشروع البحث 2020

كما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بضرورة تنفيذ هذا البحث عن طريق الطالب بمفرده أو داخل فريق عمل طلابي كحد أقصى 5 طلاب، على أن يتم التسليم من بداية 9 إبريل الحالي حتى موعد أقصاه 15 مايو، كما حدد سيادته دور المعلم داخل هذا الإطار، حيث من المفترض أن يقوم المعلم بدور استرشادي في إعداد تلك البحوث، وفي نفس الإطار، أكد أن وزارة التربية والتعليم هي التي ستقوم بدور التقييم لتلك الأبحاث.

كما أكد الوزير ، أن مشروع البحث لابد أن يكون مقسم إلى فقرات تتضمن، العنوان، ثم المقدمة، متن وقلب الموضوع والنتائج المترتبة، وأيضًا كافة الملاحظات والمراجع التي تم سحب كافة المعلومات منها، ومن ثم يضمن الطالب البلوغ للدرجة النهائية.

ومن نفس المضمون، علق سيادته بضرورة الاعتماد على الكتاب المدرسي حتى لو بشكل جزئي داخل موضوع البحث، وعلى الطالب الاستعانة بالإنترنت في جلب المعلومات، وأخيرًا، أكد سيادته، بالسماح بتقديم تلك البحوث عن طريق المدرسة ويلزم كتابة المشروع على الورق لتلك الفئة فقط.