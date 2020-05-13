خطوات كتابة بحث التعليم الفني ومواعيد تسليم المشروعات التطبيقة لطلاب المدارس الفنية “فني صناعي وفني زراعي”

خطوات كتابة بحث التعليم الفني والذي أعلنت عنه وزارة التعليم المصرية بعد قرار إلغاء امتحانات نهاية العامة الدراسي على خلفية الإجراءات الوقائية التي بدأت الدولة في تطبيقها منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، ومواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب المدارس الفنية “فني زراعي وفني صناعي سنقوم بتقديمها لكم من خلال التقرير، حيث حرصت الوزارة على مساندة الطلبة ومدهم بالمزيد من المعلومات والإجابة عن استفساراتهم من خلال تصميم عدد من المنصات الإلكترونية والمواقع، على رأسها منصة بيرسون، بحيث يمكن للطالب الدخول إلى المواقع الإلكترونية التي تم تحديدها من الوزارة لاختيار المشروع البحثي الذي سيقوم بتنفيذه، ولهذا سنقدم لكم خطوات كتابة بحث التعليم الفني.

خطوات كتابة بحث التعليم الفني

صممت وزارة التربية والتعليم المصرية عدد من المواقع الإلكترونية لمساعدة الطلاب في إعداد المشروعات البحثية، ويمكن للطلاب إتمام خطوات كتابة بحث التعليم الفني من خلال الآتي:

تحديد موضوع المشروع البحثي الذي سيبدأ الطالب في كتابته.

تسجيل الملاحظات التي وعناصر البحث الذي ستقوم بإعداده بعد قراءة المصادر جيدًا.

توضيح عناصر البحث التي قمت بإعدادها ودراسة كل ما يتعلق بها من بيانات.

جمع كافة المعلومات التي تتعلق بالعناصر التي قمت بكتابتها.

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مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب المدارس الفنية خلال الفترة من 17 مايو 2020 الجاري وحتى 4 يونيو القادم، وأوضحت الوزارة أن التسليم من الممكن أن يكون إلكتروني عبر رفع المشروع التطبيقي على المنصة التي خصصتها الوزارة للتعليم الفني، أو ورقي من خلال تسليم المشروع في المدرسة التابع لها الطالب، كما تستعد الوزارة للانتهاء من أعمال تقييم المشروعات قبل البدء في امتحانات الثانوية العامة.

شروط كتابة بحث مميز

وضعت وزارة التربية والتعليم عدد من الشروط التي يجب مراعاتها عند كتابة البحث التطبيقي للمدارس الفنية، وجاءت الشروط كالتالي:

اختيار عنوان شائق ومميز للبحث الذي تقوم بكتابته. المقدمة يجب أن تكون شيقة، وتوضح من خلالها أهمية البحث. البحث يجب كتابته بأسلوب بسيط يضم كافة المعلومات الهامة التي تتعلق بالموضوع. المصطلحات الفنية يجب أن يتم تسجيلها داخل البحث باللغة الانجليزية. إدراج عدد من الصور المفيدة بداخل البحث. رفع البحث في صورة ملف على الموقع الإلكتروني. كافة الأسئلة والتطبيقات الموجودة داخل البحث يجب أن يتم حلها.

المشروعات البحثية للمدارس الفنية