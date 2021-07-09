خطوات وشروط التسجيل في جامعة الملك خالد…وتخصصاتها المختلفة

يرغب الكثير من الطلبة والطالبات بعد تخرجهم من الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية الإلتحاق بجامعة الملك خالد، وذلك لأن الجامعة تعد من أبرز وأهم الجامعات في المملكة، وتضم عدد كبير من التخصصات المختلفة والمميزة، ويتسائل العديد من الأشخاص عن طريقة وشروط التسجيل بالجامعة والتخصصات المتاحة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذه المقالة.

خطوات التسجيل في جامعة الملك خالد:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لجامعة الملك خالد توجه إلى صفحة التسجيل وأدخل كافة البيانات المطلوبة. قم بترتيب التخصصات التي ترغب بالدراسة بها. ليظهر أمامك التخصص المناسب لك طبقا لرغباتك ومجموعك.

شروط القبول في جامعة الملك خالد:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو أحد الشهادات التي تعادلها منذ مدة لاتزيد عن خمس سنوات.

يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، ولائق بدنيا ونفسيا، وغير مصاب بأي أمراض معدية.

لا يتم قبول الطالب إذا كان قد تم فصله من أحد الجامعات السعودية من قبل.

يجب أن يكون الطالب متفرغ للدراسة بالجامعة وليس لديه أي عمل خارجي.

يجب أن يجتاز الطالب إختبارات القدرات التي تجريها الجامعة.

ما هي تخصصات جامعة الملك خالد 1443؟

كلية التمريض للبنات بالسامر

وتضم كلية التمريض بالسامر عدة أقسام منها:

قسم إدارة التمريض قسم صحة المجتمع قسم أساسيات التمريض قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية قسم تمريض الأمومة والطفولة قسم تمريض الباطني والجراحة والحالات الحرجة

كلية العلوم والآداب للبنين بمحايل عسير

وتشمل كلية العلوم والآداب للبنين الأقسام التالية:

قسم اللغة العربية قسم الفيزياء قسم اللغة الإنجليزية قسم الدراسات الإسلامية

كلية الصيدلة للبنين بالقريقر والبنات بالسامر

وتضم كلية الصيدلة عدد من الأقسام والتخصصات المختلفة وهي:

قسم العقاقير للبنين والبنات قسم الصيدلانيات للبنين والبنات قسم علم الأدوية للبنين والبنات قسم الكيمياء الصيدلية للبنين والبنات قسم الصيدلة السريرية للبنين والبنات

كلية الطب للبنين بالقريقر والبنات بالسامر

وتحتوي كلية الطب في جامعة الملك خالد على الأقسام والتخصصات التالية:

قسم الجراحة للبنين والبنات قسم أمراض النساء والولادة للبنين والبنات قسم التشريح للبنين والبنات قسم طب الأسرة والمجتمع للبنين والبنات قسم التعليم الطبي للبنين والبنات قسم الطب الباطني للبنين والبنات قسم صحة الطفل للبنين والبنات قسم الكائنات الدقيقة والطفيليات للبنين والبنات قسم علم وظائف الأعضاء للبنين والبنات قسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية للبنين والبنات قسم علم الأمراض للبنين والبنات

كلية طب الأسنان للبنين بالقريقر والبنات بالسامر

تضم كلية طب الأسنان عدة تخصصات وأقسام منها:

قسم وقاية الأسنان للبنين والبنات قسم جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص للبنين والبنات قسم الإستعاضة السنية للبنين والبنات قسم طب الأسنان للبنين والبنات قسم التعليم الطبي للأسنان للبنين والبنات

كلية الشريعة وأصول الدين للبنين بالقريقر

وتحتوي كلية الشريعة وأصول الدين على كل من الأقسام التالية:

قسم أصول الفقه قسم السنة وعلومها قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم الفقه قسم القرآن وعلومه

كلية التربية للبنين بالقريقر

تضم كلية التربية الأقسام الآتية:

قسم التربية قسم تقنيات التعليم قسم المناهج وطرق التدريس قسم علم النفس التربوي قسم التربية الخاصة

كلية الأعمال للبنين بالقريقر

وتحتوي كلية الأعمال على خمس أقسام كالتالي:

قسم القانون قسم المحاسبة قسم نظم المعلومات الإدارية قسم التسويق والتجارة الإلكترونية قسم إدارة الأعمال

كلية علوم الحاسب الآلي للبنين بالقريقر والبنات بالسامر

وتحتوي كلية علوم الحاسب الآلي على تخصصات وأقسام مميزة وهي:

قسم هندسة الحاسب للبنين. قسم علوم الحاسب للبنين والبنات قسم هندسة الشبكات والإتصالات للبنين قسم نظم المعلومات للبنين والبنات

كلية العلوم الإنسانية للبنين بالقريقر

تضم كلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد الأقسام التالية:

قسم الجغرافيا قسم التاريخ قسم الإعلام والإتصال قسم اللغة العربية وآدابها

كلية اللغات والترجمة للبنين بالقريقر

وتحتوي كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد على قسم واحد وهو:

قسم اللغة الإنجليزية

كلية الهندسة للبنين بالقريقر

وتضم كلية الهندسة عدة أقسام وتخصصات هندسية منها:

قسم الهندسة الصناعية قسم الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة الكهربائية قسم الهندسة المدنية قسم الهندسة الكيميائية

كلية البرامج المشتركة للبنين بالمحالة

وتحتوي كلية البرامج المشتركة في جامعة الملك خالك على الأقسام الآتية:

قسم الحاسب الآلي قسم الأحياء قسم الكيمياء قسم اللغة العربية قسم الفيزياء قسم الرياضيات

كلية الإقتصاد المنزلي للبنات بأبها

تحتوي كلية الإقتصاد المنزلي على قسمين فقط وهما:

قسم الإقتصاد المنزلي قسم إدارة الأعمال

كلية العلوم والآداب جامعة الملك خالد للبنات:

وتشمل كلية العلوم والآداب الخاصة بالبنات كل من الأقسام التالية:

قسم الإقتصاد المنزلي بمحايل عسير قسم الصحة العامة بخميس مشاط للبنات قسم الحاسب الآلي قسم اللغة الإنجليزية قسم الدراسات الإسلامية بخميس مشاط، ومحايل عسير للبنات، وسراة عبيدة للبنات، وظهران الجنوب للبنات. قسم الأحياء بظهران الجنوب للبنات قسم الرياضيات قسم الكيمياء بمحايل عسير للبنات وسراة عبيدة للبنات. قسم علوم الحاسب الآلي بتنومة للبنين، ورجال ألمع للبنات، والمجاردة للبنات، وسراة عبيدة للبنات، وأحد رفيدة للبنات. قسم نظم المعلومات بمحايل عسير بنين، وخميس مشيط للبنات، ومحايل عسير للبنات، ورجال ألمع للبنات. قسم اللغة العربية بخميس مشيط للبنات، ومحايل عسير للبنات، وسراة عبيدة للبنات، وظهران الجنوب للبنات.

كلية التربية والآداب للبنات بأبها:

تضم كلية التربية والآداب للبنات كل من الأقسام التالية:

قسم علم النفس قسم اللغة العربية قسم الجغرافيا قسم رياض الأطفال قسم المناهج وأصول التربية قسم الدراسات الإسلامية قسم اللغة الإنجليزية قسم التاريخ والحضارة

كلية المجتمع للبنين بالمحالة ومحايل:

تحتوي كلية المجتمع للبنين على عدة أقسام وهي:

قسم علوم الحاسب الآلي بأبها للبنات، وخميس مشاط للبنات. قسم إدارة الأعمال بالمحالة ومحايل عسير. قسم نظم المعلومات بالمحالة ومحايل عسير ورجال ألمع للبنات. قسم المحاسبة بالمحالة للبنين ورجال ألمع للبنات. قسم العلوم الإدارية بأبها للبنات وخميس مشاط للبنات. قسم برنامج اللغة الإنجليزية المكثف بالمحالة للبنين وأبها للبنات.

كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين بالقريقر وخميس مشيط والبنات بالسامر ومحايل عسير

وتضم كلية العلوم الطبية التطبيقية كل من الأقسام التالية:

قسم الصحة العامة قسم المختبرات السريرية قسم تقنية الأسنان قسم تقنية التخدير قسم التمريض العام قسم العلوم الطبية الأساسية قسم طب إشعاعي قسم علوم السمع قسم الخدمات الطبية الطارئة قسم التأهيل الطبي للبنين قسم العلاج التنفسي للبنات قسم أمراض تخاطب

كلية العلوم للبنين بالقريقر والبنات بأبها

وتحتوي كلية العلوم في جامعة الملك خالد على أربع أقسام هي: