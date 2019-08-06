“خلال دقائق” إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بعد عقد مؤتمر صحفي أمس والإعلان عن موعد ظهورها

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة المرحلة الثانيةـ ، انطلاق المرحلة الثانية بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد ، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلنت أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 143759 طالب وطالبة، بواقع 45211 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و98548 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالبا بالشعبة العلمية و751 طالبا بالشعبة الأدبية.

مؤشرات تنييق المرحلة الثانية:-

وقد كشفت مؤشرات تحليل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، عن اتجاه الطلاب في شعبة العلمي علوم إلى كليات الطب البشري والأسنان، والهندسة والحاسبات والفنون في شعبة العلمي رياضة، والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وأقسام اللغات بكليات “التجارة – الآداب – الحقوق”، لطلاب شعبة الأدبي، مع وجود أكثر من 200 ألف مكان خال لطلاب المرحلة الثانية بالجامعات، خاصة لطلاب شعبة العلمي رياضية بكليات “الهندسة – الحاسبات والمعلومات – الفنون الجميلة والفنون التطبيقية”.

كما وضحت المؤشرات عن وجود عدد من الأماكن الخالية لطلاب شعبة العملي علوم، خاصة لكليات القطاع الطبي منها “التمريض – العلاج الطبيعي – الطب البيطري”، بعد اكتمال الرغبات في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، وتصدر “الطب والأسنان” رغبات الطلاب.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني

– الدخول على الموقع.

– ثم إدخال رقم جلوسك.

– سوف يظر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له.

– ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد).

يتم معرفة نتيجة المرحلة من نفس الموقع الموضح أعلاه .

وقد كشف سيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية بحد أقصى الثلاثاء المقبل.