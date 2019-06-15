خلال ساعات إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول عبر موقع LMS بنك المعرفة المصري

تتابعون نتيجة اولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات التعليمية الترم الثاني الدور الأول، أيام وساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا عبر مواقع الإستعلام المباشر إلكترونيا، فقد أكدت جميع المصادر أن نتائج اولي ثانوي عام الدور الأول ستظهر يوم الأحد القادم الموافق 16 يونيو 2019، وتقدم هذه المقالة حتي يتم متابعة نتائج الطلاب وجميع الأخبار والأحداث حولها، ويتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري، ونتابع معكم رابط نتيجة اولي ثانوي وجميع تفاصيل النتيجة.

قم بالاحتفاظ بالمقالة حتي تعرف النتيجة وموعد إعلانها في نفس دقيقة ظهور النتيجة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس

يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات والإدارات التعليمية عبر الروابط المباشرة للاستعلام، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها إدخال رقم الجلوس “الكود” في الخانة المخصصة له الضغط علي زر “عرض النتيجة”

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات التعليمية من خلال التابلت والدخول علي روابط معرفة النتيجة، وذلك لكافة المحافظات مثل القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

أخبار نتيجة اولي ثانوي الدور الأول

تم الإعلان أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها بطريقة مختلفة هذا العام، وذلك عبر التقديرات العامة لكافة المواد، حيث يتم عرض تقديرات كل مادة علي حدة، ويمكنكم معرفة النسبة المئوية لكل تقدير من خلال القائمة التالية:

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

وننوه أنه من حصل علي أقل من 50% وكان راسبا في اي مادة من المواد المقررة عليه فإنه يجب عليه الدخول لامتحانات الدور الثاني اولي ثانوي لشهر يوليو القادم، وسنقوم في هذه المقالة بإعلان جدول امتحانات الدور الثاني فور الإعلان عنه رسميا.

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موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

تظهر نتيجة الصف اللأول الثانوي 2019 خلال الساعات القليلة القادمة، فقد تم الانتهاء من اعمال الكنترولات في العديد من الإدارات التعليمية المختلفة، وسيتم اليوم أو غدا بحد اقصي اعتماد النتيجة واعلان اسماء الأوائل بكافة المحافظات ثم يتم إظهار النتائج علي المواقع الرسمية للاستعلام برقم الجلوس.