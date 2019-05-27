خلال ساعات قليلة أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية آخر العام 2019 محافظة القاهرة برقم  الجلوس

خلال ساعات قليلة أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية آخر العام 2019 محافظة القاهرة ،لقد اعتمدت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثانى 2019 من قبل المحافظ اللواء خالد عبد العال ،وكذلك بلغت نسبة النجاح 82% على مستوى إدارات التعليمية بمحافظة القاهرة ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول إلى رابط موقع بوابة النتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

لقد أعلن السيد محافظ القاهرة عن أسماء الأوائل للشهادة الإعدادية بلغت عدد الطلاب والطالبات 99 التى حصلوا على الدرجات النهائية في كل المواد الدراسية للاعدادية القاهرة وهو 280 درجة المجموع الكلي للنتيجة الشهادة الإعدادية ،لذلك يمكنكم للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بعد الانتهاء من أعمال الاعلان واعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ ويمكنهم معرفة نتيجة إعدادية القاهرة صباح يوم الثلاثاء غداً عبر المواقع الرسمية للنتائج.

أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة