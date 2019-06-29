خلال ساعات .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام نظام 3 و5 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وذلك خلال الساعات القادمة، لجميع الأقسام المختلفة، سواء كانت الشعبة الزراعية، أو الشعبة الصناعية، أو الشعبة التجارية، أو الشعبة الفندقية للعام الدراسي 2018 – 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ومن المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني، من قبل السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يتم بعد ذلك الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل للتعليم الفني، لكل شعبة على حدى، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من مختلف عمليات التصحيح لجميع كراسات الإجابات الخاصة بطلاب وطالبات تلك المرحلة التعليمية، ويتم في الوقت الراهن الانتهاء من عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات، ويتم في تلك المرحلة مراعاة كافة عناصر الدقة والحذر والحرص حتى يتم إعطاء كل طالب حقه كما ينبغي،وقد أتى ذلك في الحرص على تنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب

أولًا: يتم الدخول على البوابة الرسمية للتعليم الفني في مصر

ثانيًا: يجب على أي من الطالب أو الطالبة أن يقوموا باختيار الشعبة التي ينتمي إليها.

ثالثًا: لابد من أن يقوم الطالب أو الطالبة بإدخال رقم الجلوس بهم.

رابعًا: يتم الضغط على زر إظهار النتيجة.

خامسًا: يظهر للطالب بيان يحتوي على جميع الدرجات الخاصة به بكل مادة بشكل منفصل، بالإضافة إلى المجموع النهائي الخاص بالطالب أو الطالبة.

وكان قد نوه السيد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم ، لشئون التعليم الفنى، بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2018 – 2019 ، بأنه من المخطط أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال منتصف الأسبوع الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني كانت قد بدأت يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مايو الماضى لعام 2019، بينما قد انتهت الامتحانات الخاصة بهم يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو الحالي لعام 2019، كما سارت الامتحان على أفضل ما يرام، ولم يرد شكاوي إلى وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، كما أنها قد كانت في مستوى الطالب المتوسط.