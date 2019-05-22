درجات طلاب الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية الترم الثانى … على بوابة نتائج التعليم الأساسي

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية حيث انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، ويتم حالياً مرحلة رصد أوراق إجابات الصف الثالث الاعدادى، وسوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور انتهاء الكنترولات بالمحافظات المختلفة، من رصد درجات الطلاب والتي سوف يتم الإعلان عنها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية العام 2019:

بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالأسبوع السابق، بدأ حالياً متابعة النتيجة على موقع الوزارة من خلال معرفة ظهور قوائم أوائل المحافظات، والتي سوف يتبعها بعد ذلك ظهور وإعلان النتيجة بالمدرسة أو خلال الموقع الالكتروني لنتائج التربية والتعليم، ومن المُتوقع أن يتم إعلان النتيجة في مطلع الأسبوع القادم وسوف نوافيكم بأي أخبار جديدة تخص نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية العام.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس:

يبحث الكثير من الطلاب عن روابط نتائج الشهادة الإعدادية للمحافظات المختلفة، والتي سوف يتم إعلان نتيجة كل محافظة على حده بعد انتهاء الكنترولات بها من أعمال رصد الدرجات واعتمادها، ويجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور ترقب نتيجة أبنائهم من خلال متابعة النتيجة على الموقع الالكتروني التابع للمحافظة، حيث يمكنه الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم جلوس الطالب فقط، وسوف يتم فتح نافذة جديدة بها درجات الطالب في كل امتحان والمجموع النهائي، أو يمكن الاستعلام من خلال موقع نتائج التعليم الأساسي والذي يعمل أيضا بإدخال رقم الجلوس فقط ثم الضغط على عرض النتيجة.

• نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة من هنا.

• نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الجيزة من هنا.

• نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.