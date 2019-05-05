دعاء نية الصيام قبل رمضان

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ، لذلك لابد من عقد النية لصيام شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات والنية محلها القلب وليس من الضروري التلفظ بالنية ولكن بمجرد أن تنوي الصيام فبذلك يكفي ونقدم لكم صيغة الدعاء الذي يمكن أن تنوي به سواء بقلبك أو أن تتلفظ به قبل صيام شهر رمضان الكريم.

دعاء نية الصيام

اللهم اني نويت صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا فاغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وليس من الضروري أن تتلفظ بهذه الصيغة فيكفي أن تقول “نويت صيام شهر رمضان” والشرط في ذلك هو عقد النية القلبية لصيام شهر رمضان الكريم.

النية في صيام الفرض

يجب على المسلم عقد النية قبل الفجر فالنية واجبة لصالح الأعمال واختلف العلماء في مسألة تجديد النية كل يوم قبل الفجر فهناك من أكد على ضرورة النية كل يوم ولكن الإمام مالك اكتفي بالنية الواحدة للشهر بالكامل، وهذا ما يجب أن نفعله قبل رمضان ونذكركم بالنية وقت قراءة هذه الكلمات البسيطة وندعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

النية في صيام التطوع

لا يشترط على صيام النافلة أن ينوي الصائم الصيام قبل الفجر كما يحدث في صيام الفريضة ويمكن أن ينوي الصيام نهارا فلا حرج في ذلك ويكون لم يأكل أو يشرب بعد الفجر لكي يصح الصيام.