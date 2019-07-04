دليل الكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019 | أماكن سحب الملفات وشروط القبول والاختبارات

يحاول الكثير من الطلبة الانضمام إلى الكليات والمعاهد والعسكرية، لذا قد يهمهم التعرف على شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وهي الكليات التي تقبل حاملي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وكذلك الدبلوم الثانوي الصناعي، وقد صدق القائد العام للقوات المسلحة على فريق أول/ محمد زكي على قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2019/2020، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أماكن سحب ملفات الكليات والمعاهد العسكرية، وشروط الالتحاق بها، بالإضافة إلى التخصصات والشهادات المطلوبة لكل كلية وكل معهد، فتابعوا معنا السطور القادمة.

الشروط العامة للقبول في الكليات والمعاهد العسكرية

يحاول الكثيرون الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، إلا أن عدد قليل يتمكن من الانضمام، لذا فقبل سحب الملفات والتقديم يجب التأكد من انطباق الشروط العامة للقبول في الكليات والمعاهد العسكرية.

يجب أن يكون الطالب لأبوين مصريين، والجنسية المصرية غير مكتسبة، كما يجب ألا يكونوا قد تقدموا لحصول على جنسية أخرى. الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب أن لا تتجاوز الفترة التي مرت على حصول الطالب على الشهادة الثانوية أكثر من عام، إلا إذا كان مقيدًا بإحدى الجامعات أو الكليات. حُسن السير والسلوك، وألا يكون محكومة عليه في عقوبة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف. أن لا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، كما يلتزم المتقدّم بعدم الزواج طوال فترة الدراسة. يجب أن لا يكون سبب إعفائه من الخدمة العسكرية عدم اللياقة الطبية. يجب أن لا يكون قد سبق واستقال أو تم فصله من أي كلية أو معهد عسكري. لا يقل الطول بالنسبة للذكور عن 170 سم وذلك لجميع الكليات، أما الكلية الجوية فالحد الأدنى للطول فيها هو 158 سم.

شروط اللياقة للقبول في الكليات والمعاهد العسكرية

بعد التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية، يتم تحديد مواعيد الاختبارات، والتي يجب أن يجتاز فيها المتقدم الشروط التالية:

اجتياز شروط اللياقة الطبية والتي يقررها القومسيون الطبي، وفي حالة لم يتمكن الطالب من اجتيازه، لا يحق له الخضوع للاختبار مرة أخرى في نفس العام.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، وفي حالة عدم اجتيازها لا يجوز للطالب إعادة الاختبار في نفس العام.

اجتياز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة، والتي تكون من ارتفاع 7.5 متر، وفي هذا الاختبار المهم فيه هو عدم التردد وتنفيذ الأمر في مدة لا تتجاوز 3 ثواني بعد إصدار الأمر.

اجتياز الاختبارات النفسية.

اجتياز اختبار المعلومات العامة، وهي عبارة عن معلومات متعلقة بجمهورية مصر العربية.

اجتياز كشف الهيئة، والتي تتضمن اختبار العرض الطبي والتحاليل الطبية.

أماكن سحب الملفات والأوراق والمستندات المطلوبة

يبدأ سحب ملفات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية 7 يوليو القادم، ويبدأ العمل في مكاتب التنسيق الخارجية عقب انتهاء حفلة تخرج الدفعة 113 حربية، والكليات العسكرية الأخرى التي تعادلها، وعلى أن يتم سحب الملفات من مكاتب التنسيق التالية:

المحافظة المنطقة العنوان القاهرة مصر الجديدة الكلية الحربية – العروبة – المطار قسم النزهة الاسكندرية المكاتب الفرعية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية قسم المنتزه – أبو قير الغربية أسيوط مكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية

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الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية

يجب السعي في إحضار الأوراق المطلوبة لأن تلك العملية قد تستغرق بعض الوقت، وأهم تلك المستندات:

القيد العائلي للوالد.

القيد العائلي للجد للوالد.

القيد العائلي للجد للوالدة.

كما يمكن الدخول إلى موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي يوفر جميع المستندات المطلوبة وطريقة الحصول عليها، وأماكن استخراجها.

شروط القبول في الكلية الحربية

تقبل الكلية الحربية الحاصلين على الثانوية العامة والازهرية، وكذلك الشهادات المعادلة لها، للقسم العلمي والأدبي ولكن يجب:

ألا يقل المجموع عن 70%.

ألا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 سنة.

شروط القبول في الكلية البحرية

تقبل الكلية البحرية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، القسم العلمي فقط علوم ورياضيات، وبكن بشرط :

الحصول على أكثر من 70% من مادة الرياضيات.

ألا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 سنة.

شروط القبول في الكلية الجوية

تقبل الكلية الجوية حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، سواء القسم العلمي أو الأدبي، ولكن بشرط:

أن لا يقل المجموع عن 65%.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 22 سنة.

شروط القبول في الكلية الفنية العسكرية

تقبل الكلية الفنية العسكرية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، ولكن قسم علمي رياضيات فقط، وبشروط هي:

أن لا يقل المجموع عن 92%.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 سنة.

شروط القبول في كلية الدفاع الجوية

تقبل كلية الدفاع الجوية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها، قسم علمي الرياضيات فقط، والشروط هي:

أن لا تقل النسبة المئوية في الرياضيات عن 70%.

أن لا تقل النسبة المئوية في مادة الفيزياء عن 70%.

أن لا يقل المجموع الكلي عن 85%.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 سنة.

شروط القبول في كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل كلية الطب للقوات المسلحة الذكور فقط من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها، قسم علمي علوم، وفقًا للشروط التالية:

أن لا يقل المجموع الكلي عن 95%.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 عامًا.

شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل المعهد الفني للقوات المسلحة التخصصات التالية:

الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية القسم العلمي رياضيات وعلوم.

الحاصلين على دبلوم الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

دبلوم التعليم المزدوج التابع لوزارة الحربية.

معهد الدون بسكو تخصصات الميكانيكا والكهرباء.

الحاصلين على شهادات أعلى في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

ويتم الاختيار بناءًا على استيفاء الشروط التالية:

ألا يقل المجموع لطلبة الثانوية العامة عن 60%.

ألا يقل المجموع لطلبة الثانوية الصناعية عن 75%.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 21 سنة بالنسبة للثانوية العامة الأزهرية والثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 22 سنة للحاصلين على دبلوم الثانوية الصناعية خمس سنوات.

أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر القادم عن 23 سنة للمقيدين بالدارسات العليا.

تساؤلات شائعة بخصوص الكليات والمعاهد العسكرية

وردت إلينا الكثير من التساؤلات المتعلقة بالتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية وشروط الالتحاق بها، وأنت أيضًا يمكنك ترك تعليق بسؤالك وسنجيب عليك في أقرب فرصة ممكنة.

س: ما هي الشهادات المعادلة للثانوية العامة التي يتم الإشارة إليها في التنسيق؟

ج: الشهادات المعادلة تعني معادلة المستوى العلمي لشهادة الثانوية العامة، وتعنى أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الثانوية العامة من حيث عدد المواد الدراسية، وأحيانًا نضطر إلى امتحانات المعادلة لاستيفاء المواد المؤهلة للكلية التي يرغب الطالب للالتحاق بها، ومن ضمن الشهادات المعادلة الدبلومة الكندية ودبلوم الكلية الأمريكية، ويمكنك التعرف على المزيد عن الشهادات المعادلة للثانوية العامة من خلال رابط تنسيق الكليات والمعاهد.

س: هل يمكن التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية بشهادة الدبلوم التجاري أو دبلوم السياحة والفنادق؟

ج: لا: دبلوم الصنايع فقط يمكنه التقديم في المعهد الفني التابع للقوات المسلحة.