دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2022.. وتعرف على وقت الحصة خلال الشهر الفضيل

بواسطة محمود عطا الله
دوام مدارس الكويت رمضان 2022 دوام مدارس الكويت رمضان 2022

أعلنت وزارة التربية عن مواعيد دوام الطلبة والمعلمين في مدارس الكويت بكل مراحلها من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة خلال شهر رمضان 2022 الفضيل، حيث صدر بيان رسمي من الوزارة بخصوص مواعيد الدراسة في رمضان، هذا وقد أكدت الوزارة ان نظام الدراسة سوف يستمر بنظام المجموعتين حتى نهاية العام، وأنه لن يكون هناك عودة شاملة للدراسة وذلك للحفاظ على الخطة الدراسية.

دوام الطلبة بمدارس الكويت في رمضان 2022

  • يبدأ دوام الطلبة في كل المراحل الدراسية بمدارس الكويت في رمضان 2022 من الساعة 9.30 صباحا وهو نفس بداية دوام المعلمين.
  • ينتهي الدوام في مرحلة رياض الأطفال عند الساعة الواحدة.
  • ينتهي دوام المرحلة الابتدائية عند الساعة الواحدة والنصف.
  • ينتهي دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية عند الساعة الثانية وخمس دقائق.
  • مدة الحصة الدراسية بمدارس الكويت في رمضان 40 دقيقة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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