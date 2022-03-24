دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2022.. وتعرف على وقت الحصة خلال الشهر الفضيل
أعلنت وزارة التربية عن مواعيد دوام الطلبة والمعلمين في مدارس الكويت بكل مراحلها من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة خلال شهر رمضان 2022 الفضيل، حيث صدر بيان رسمي من الوزارة بخصوص مواعيد الدراسة في رمضان، هذا وقد أكدت الوزارة ان نظام الدراسة سوف يستمر بنظام المجموعتين حتى نهاية العام، وأنه لن يكون هناك عودة شاملة للدراسة وذلك للحفاظ على الخطة الدراسية.
دوام الطلبة بمدارس الكويت في رمضان 2022
- يبدأ دوام الطلبة في كل المراحل الدراسية بمدارس الكويت في رمضان 2022 من الساعة 9.30 صباحا وهو نفس بداية دوام المعلمين.
- ينتهي الدوام في مرحلة رياض الأطفال عند الساعة الواحدة.
- ينتهي دوام المرحلة الابتدائية عند الساعة الواحدة والنصف.
- ينتهي دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية عند الساعة الثانية وخمس دقائق.
- مدة الحصة الدراسية بمدارس الكويت في رمضان 40 دقيقة.