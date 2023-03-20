أعلنت وزارة التربية رسميًا، مواعيد دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2023 بداية من رياض الأطفال وحتى مراحل التعليم الثانوي، وسوف تكون الدراسة حضوريًا في مدارس الكويت خلال شهر رمضان الفضيل، هذا وكما أكد مركز العجيري العلمي، سوف يكون أول أيام شهر رمضان 2023 فلكيًا في الكويت هو يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس 2023.

دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2023