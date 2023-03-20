أعلنت وزارة التربية رسميًا، مواعيد دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2023 بداية من رياض الأطفال وحتى مراحل التعليم الثانوي، وسوف تكون الدراسة حضوريًا في مدارس الكويت خلال شهر رمضان الفضيل، هذا وكما أكد مركز العجيري العلمي، سوف يكون أول أيام شهر رمضان 2023 فلكيًا في الكويت هو يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس 2023.
دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2023
- سوف يبدأ دوام الطلبة في كل مدارس الكويت خلال رمضان 2023 من الساعة 9.30 في رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
- دوام رياض الأطفال 2023 في رمضان من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
- دوام الطلبة في الابتدائية خلال رمضان بالكويت من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرا.
- مواعيد الدراسة لصفوف المرحلة المتوسطة من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.
- أوقات الدراسة لطلب الثانوية في رمضان من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.
- سوف يتم تقليص زمن الحصة الواحدة خلال الشهر الفضيل، وإلغاء تدريس حصة دراسية واحدة يوميًأ.