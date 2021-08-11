دوام المدارس في الكويت 2022/2021.. وزارة التربية تُعلن عن خطة العام الدراسي الجديد (الإبتدائي، المتوسط، الثانوي)
أعلنت وزارة التربية الكويتية عن خطة العام الدراسي الجديد 2022/2021 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل الوزير الدكتور علي المضف، حيث نستعرض معكم أهم نقاط هذا المؤتمر والذي تحدد فيه دوام المدارس في الكويت 2022 للمراحل الإبتدائية والمتوسط والثانوية، ونظام الحضور في المدارس والذي سيكون نصفه حضوريًا والنصف الثاني أون لاين.
دوام مدارس الكويت 2022/2021 وخطة العام الدراسي الجديد
- سوف يكون دوام المدارس في الكويت 2022 بداية من يوم 3 أكتوبر 2021.
- لن يكون هناك طابور صباحي.
- لن يكون هناك مقصف.
- مدة الحصة 60 دقيقة.
- سوف يتم تقسيم الفصل الواحد إلى مجموعتين أ و ب، تحضر مجموعة أ في يوم، على أن تحضر المجموعة الثانية في اليوم التالي، في أيام عدم الحضور يجب أن تكون حاضر أون لاين، مثال: مجموعة أ تحضر دوام المدرسة الأحد والثلاثاء والخميس، وتكون أون لاين الإثنين والأربعاء، المجموعة ب تداوم مدرسيًا الإثنين والأربعاء، وتكون حاضرة أون لاين الأحد والثلاثاء والخميس، ويتم تبديل الأيام بين المجموعتين في الأسبوع الذي يليه، ليكون عدد أيام الدوام خمسة أيام أسبوعيًا.
- الطلاب غير المطعمين يجب أن يقدموا نتيجة فحص pcr مع بداية كل أسبوع دراسي.