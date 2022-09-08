دوام المدارس في الكويت 2023/2022.. تعرف على موعد بداية الدراسة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

بواسطة محمود عطا الله
دوام مدارس الكويت 2022 دوام مدارس الكويت 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي منذ فترة عن مواعيد التقويم الدراسي للعام الجديد في كل مدارس الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية دوام المدارس في دولة الكويت 2023/2022 لكل المراحل الدراسية بداية من رياض الأطفال حتى مراحل الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، هذا وقد أكد الدكتور علي فهد المضف أن نظام الدراسة في العام الجديد سوف يكون بنظام الحضور الشامل وإلغاء نظام المجموعتين.

دوام المدارس في الكويت 2023/2022

  • بداية دوام طلبة رياض الأطفال من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022.
  • موعد دوام مدارس الكويت 2022 لطلبة الصف الأول الابتدائي من يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.
  • دوام طلبة باقي صفوف المدارس الابتدائية والمتوسطة من يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.
  • دوام المدارس الثانوية في الكويت للطلبة يبدأ من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

هذا وقد استعدت وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، وتم تجهيز المدارس لاستقبال الطلبة في كل المحافظات الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، كما دخلت مدارس جديدة للخدمة في الكويت مع بداية العام الدراسي الجديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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