دوام المدارس في الكويت 2023/2022.. تعرف على موعد بداية الدراسة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي منذ فترة عن مواعيد التقويم الدراسي للعام الجديد في كل مدارس الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية دوام المدارس في دولة الكويت 2023/2022 لكل المراحل الدراسية بداية من رياض الأطفال حتى مراحل الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، هذا وقد أكد الدكتور علي فهد المضف أن نظام الدراسة في العام الجديد سوف يكون بنظام الحضور الشامل وإلغاء نظام المجموعتين.

دوام المدارس في الكويت 2023/2022

بداية دوام طلبة رياض الأطفال من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022.

موعد دوام مدارس الكويت 2022 لطلبة الصف الأول الابتدائي من يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.

دوام طلبة باقي صفوف المدارس الابتدائية والمتوسطة من يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.

دوام المدارس الثانوية في الكويت للطلبة يبدأ من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

هذا وقد استعدت وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، وتم تجهيز المدارس لاستقبال الطلبة في كل المحافظات الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، كما دخلت مدارس جديدة للخدمة في الكويت مع بداية العام الدراسي الجديد.