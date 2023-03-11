دوام المدارس في رمضان 2023 بالكويت.. تعرف على مواعيد الدراسة في رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التربية عن مواعيد دوام المدارس في رمضان 2023 بالكويت لكافة المراحل المدرسية بداية من مدارس رياض الأطفال وحتى مدارس المرحلة الثانوية، يأتي الكشف عن دوام المدارس خلال شهر الصيام الفضيل، بعد دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر شعبان 1444 الكريم، هذا ومن المرتقب أن يكون موعد أول رمضان في الكويت هو يوم 23 مارس 2023 الجاري.

دوام المدارس في رمضان 2023 بالكويت

دوام مدارس المرحلة الابتدائية في رمضان 2023 بالكويت سوف يبدأ من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا، وقت الحصة 40 دقيقة. دوام رياض الأطفال في رمضان من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا. مواعيد مدارس المرحلة المتوسطة في رمضان 2023 من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 2.05 ظهرًا، وقت الحصة الواحدة 40 دقيقة. دوام المدارس الثانوية بالكويت في رمضان 2023 يبدأ من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 2.05 ظهرًا.

عليه سوف تكون الدراسة حضوريًا في المدارس خلال شهر رمضان الفضيل القادم 2023 الموافق هجريًا 1444، كما أكدت مصادر مطلعة من قبل، وكما ذكرنا من قبل أن مركز العجيري أعلن أن شهر الصيام سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 الجاري.