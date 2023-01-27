دوام المدارس 2023 في الكويت.. تعرف على موعد بداية الفصل الثاني
تقترب إجازة منتصف العام الدراسي 20232022 من نهايتها ويستعد الجميع لبداية الفصل الثاني وعودة جديدة للمدارس، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير دوام المدارس في الكويت 2023 وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني، يذكر أن نتائج الفصل الدراسي الأول قد ظهرت منذ فترة، حيث يبحث الجميع خلال الفصل الدراسي الثاني تحقيق درجات أفضل ليكون المعدل العام متميز.
دوام مدارس الكويت 2023 بداية الفصل الثاني
- أعلنت وزارة التربية منذ فترة عن التقويم الدراسي وقد حددت تاريخ دوام المدارس في الكويت 2023 وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يكون يوم الأحد 5 فبراير 2023 لكل طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
- موعد امتحانات نهاية العام 2023 لمدارس المرحلة المتوسطة يوم 28 مايو 2023.
- موعد امتحانات نهاية العام لمدارس المرحلة الثانوية (الصفين العاشر والحادي عشر) 28 مايو 2023.