رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة الخميس القادم نظرا لسوء الأحوال الجوية

قرر رئيس الوزراء” الدكتور مصطفى مدبولي” تعطيل الدراسة بكافة المدارس والكليات، في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 12 / 3 / 2020، وذلك بناء على التقرير الذى أعلنته هيئة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة في الأيام القادمة، والذى يفيد إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة كبيرة من عدم الاستقرار في الطقس في الفترة من الخميس الثاني عشر من شهر مارس الجاري وتستمر حتى يوم السبت الرابع عشر.

تعطيل الدراسة بكافة المدارس

وأشار المتحدث بإسم رئاسة الوزراء “المستشار نادر سعد” بأن ذلك القرار جاء من دافع الحرص على إعطاء الفرصة للأجهزة والهيئات المعنية لاتخاذ جميع التدابير الواجبة، والتعامل السريع مع تداعيات تلك الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والنتائج السلبية المترتبة عليها.

وأشار نادر سعد، أن تقرير هيئة الأرصاد الجوية أكد بأنه من المحتمل تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية من البلاد ومناطق وجه بحري، وسوف تمتد نحو مدن القناة وعلى خليج السويس، وستكون رعدية في بعض المناطق وستصل إلى حد السيول في سيناء ومناطق خليج السويس، وسوف تمتد نحو مناطق جبال البحر الأحمر، لتصل إلي الجنوب، وصرحت بأن هناك نشاط للرياح في معظم الأنحاء وستكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة والتى ستصل إلى حد العاصفة، مناشداً الجميع بضرورة توخى الحذر من تلك الأجواء الغير طبيعية.