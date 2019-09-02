رئيس جامعة بني سويف يبحث سبل تدريب الطلاب مع مدير المصنع الصيني “أنجل بيست”







قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف باستقبال السيد “سون” المدير الإقليمي لمصنع أنجل ييست الصيني لإنتاج الخميرة في منطقة الصناعات المتوسطة داخل مدينة بنى سويف شرق النيل ، صباح اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2019 ، وذلك من أجل العمل على بحث مختلف سبل تدريب طلاب جامعة بني سويف من مختلف الكليات داخل المصنع ، ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء بحضور السيد الأستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ، بالإضافة إلى وجود السيد الأستاذ الدكتور سيد عبد القادر عميد كلية علوم الأرض.







تدريب طلاب جامعة بني سويف

كما قد أكد السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على مدى أهمية التدريب الميدانيّ للطلاب والطالبات ، وذلك باعتبار التدريب وسيلة فعّالة من أجل مساعدة الطلاب على اكتساب قدرات ومهارات جديدة ومختلفة ، يتمكن الطلاب عن طريقها من توسيع مفاهيمهم ، والعمل على زيادة قدرتهم على الابتكار والابداع والتطور ، حيث تعمل التدريبات على زيادة خبرات الطلاب ويتم ذلك عن طريق الربطُ بين كل من الجانب النظريّ والجانب العَمَليّ ، الذي يخول الطلاب من اكتساب المعرفة ، كما قد أشار “منصور حسن” إلى حرص جامعة بني سويف على تأهيل الأجيال الجديدة من أجل أن يتمكنوا من النجاح في مواجهة تطورات سوق العمل واحتياجاته المختلفة ، وسيتم ذلك عن طريق الاستفادة من مختلف الكيانات الصناعية الكبرى الموجودة بمحافظة بني سويف.







وعلى الجانب الآخر كان قد أكد السيد “سون” المدير الإقليمي لمصنع أنجل ييست الصيني أن المجموعة تعتبر واحدة من بين أكبر 3 مصانع على مستوى العالم في انتاج الخميرة ، كما قد أعرب السيد “سون” عن تطلعه ورغبته في اجتذاب المزيد من الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات المختلفة من أجل الحصول على فرصة للتدريب في المصنع ، ويأتي ذلك بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع جامعة بني سويف في المجالات المختلفة سواء التنموية أو المجالات الخدمية ، هذا بالإضافة لما يتعلق بتطوير الخدمات الحيوية الخاصة بالمجتمع المحيط في الجامعة .