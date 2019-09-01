رئيس جامعة بني سويف يرحب بالشباب في المناصب الإدارية

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بعقد اجتماع كبير على مستوى موسع مع كل من مديري الكليات ، بالإضافة إلى مساعديهم الذي كان قد أصدر قرار خاص بتعيينهم من بداية شهر سبتمبر الحالي ، وقد جاء هذا الاجتماع بحضور أمين عام الجامعة ، ومساعديه والمدراء القدامى للكليات.







عقد اجتماع في جامعة بني سويف

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن كان قد قام بالتوضيح أن جامعة بني سويف قد قامت باستحداث طريق جديد من أجل القيام باختيار منصب مدير الكلية بالإضافة إلى منصب مساعد المدير ، حيث قد تم عمل إعلان يقوم بدعوة جميع العاملين في جامعة بني سويف ، من كافة الدرجات والتخصصات المختلفة من أجل القيام بالتقديم إلى شغل مجموعة من المناصب القيادية.







وتجدر الإشارة إلى كون هذا المسار الجديد الذي قد استحدثه السيد رئيس جامعة بني سويف يأتي في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على اكتشاف الكثير من المواهب القيادية من الشباب ، ثم قامت جامعة بني سويف بعد ذلك بوضع عدة معايير خاصة بالاختيار ، وكذلك إمكانية عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين ، وقد نتج عن هذا اكتشاف جامعة بني سويف للعديد من القيادات الشبابية والمواهب المختلفة المؤهلة بشكل كبير لشغل تلك المناصب الإدارية الهامة.

ويذكر أنه أثناء هذا الاجتماع قد قام السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف بتوصية مختلف القيادات الجديدة أن يعملوا بكامل جهدهم من أجل المصلحة العامة ، وأن يعملوا على تحقيق العدل في أماكنهم بأفضل شكل وصورة ممكنة ، بغير أي تهاون أو تراخي مع الأمر ، حتى يكونوا إضافة حقيقة لمختلف الكليات الموجودة في جامعة بني سويف ، كما قد قام بتوجيههم بشكل كبير حتى يعملوا على احتواء العاملين داخل جامعة بني سويف وأن يتم العمل على مراعاة الجانب الإنساني بشكل لا يؤدي إلى التأثير على كيفية الأداء والعمل في الجامعة ، وأوصى السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مختلف القادة بأن يكونوا أول الملتزمين بمختلف قواعد الانضباط ، والشفافية ، والنزاهة ، والدقة مع الجودة في العمل.





