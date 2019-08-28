رئيس جامعة بني سويف يعلن عن افتتاح منفذ بيع لمنتجات مركز الإنتاج بكلية العلوم

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالإعلان عن القيام بافتتاح منفذ بيع جديد لمنتجات مركز الإنتاج في كلية العلوم ، وقد جاء ذلك أثناء ترأسه مجلس إدارة مركز الإنتاج والخدمات الطلابية رقم (7) ، كما يذكر أن ذلك قد جاء بحضور لفيف من السادة نواب رئيس جامعة بني سويف ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدير مركز الإنتاج بالكلية.

افتتاح منفذ بيع مركز الإنتاج بكلية العلوم

كما تجدر الإشارة إلى أنه أثناء عقد الاجتماع قد السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف بالتأكيد على ضرورة وأهمية الالتزام بمعايير الجودة ، وكذلك مختلف قواعد الأمن الغذائي للمنتجات التي يتم تقديمها للجمهور المستهلك ، كما قد حث على ضرورة القيام بإرسال خطاب من أجل استعجال الجهات المعنية حتى يتم الحصول على مختلف الموافقات اللازمة للقيام بإنشاء مخبز نصف آلي حتى يتم سد احتياجات المدن الجامعية ، وكذلك المستشفى الجامعي .

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد بمناقشة المقترح الخاص باستحداث وحدة داخل مركز الانتاج من أجل تصنيع المخللات ، وكذلك وحدة خاصة للتعبئة والتغليف ، بالإضافة إلى استحداث وحدة لتصنيع المنظفات ، وكذلك الاقتراح الخاص بإقامة معرض دائم تابع لمركز الإنتاج بكلية العلوم يهتم بالسلع المعمرة في مجمع الخدمات الطلابية بشرق النيل .