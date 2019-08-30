رئيس جامعة بني سويف يهنئ أساتذة الجامعة لاختيارهم بعضوية اللجان العلمية في دورتها 13

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بتقديم خالص التهنئة إلى السادة الأفاضل أساتذة الجامعة ، الذين قد تم اختيارهم في عضوية اللجان العلمية ، من أجل فحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين ، وذلك خلال الدورة الثالثة عشر (2019 / 2022 ).

مشاركة أساتذة جامعة بني سويف في اللجان العلمية

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف كان قد أعرب عن بالغ سعادته وامتنانه الشديد بسبب اختيار الأساتذة ، وأوضح عن مدى تقديره لدورهم الكبير العلمي الهام ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد بلغ عدد اللجان العلمية التي شارك فيها أساتذة جامعة بني سويف عدد 15 لجنة في مختلف التخصصات وهي علم الاجتماع ، والوثائق والمكتبات ، وكذلك الشريعة الإسلامية ، والقانون الخاص ، والقانون الدولي ، والقانون العام ، والاقتصاد والمالية العامة ، بالإضافة إلى المحاسبة والمراجعة ، والخدمة الاجتماعية ، والرياضيات ، والأمراض النفسية ، وكذلك تخصص الجراحة العامة ، والعلوم البيطرية قبل إكلينيكية ، والأمراض البيطرية ، وهندسة القوى والآلآت الكهربية.