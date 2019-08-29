رئيس جامعة بني سويف يوافق على ترقيات 20 من أعضاء هيئة التدريس

قام مجلس جامعة بني سويف بفي جلسته رقم (174) والتي قد أتت تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، بالموافقة على ترقية عدد (20) من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى معاونيهم ، وذلك تبعًا للشروط الخاصة بالترقية ، والتي قد نص عليها في قانون رقم (49) لسنة 1972 ، الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات ، وذلك طبقًا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في مختلف لجان الترقيات والتي قد تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
الموافقة على ترقيات 20 من أعضاء هيئة تدريس جامعة بني سويف
كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ورئيس المجلس بتقديم خالص التهئنة لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الترقية ، كما تمنى لهم استمرار التقدم والتفوق ، والاستمرار في زيادة الأبحاث العلمية ، الأمر الذي يعمل على المساهمة في رفع تصنيف جامعة بني سويف سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
ومن خلال النقاط التالية نوضح أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين استوفوا شروط الترقية وحصلوا عليها ، والدرجات الحالية المرقى إليها:
- التعيين في وظيفة أستاذ (منح لقب علمي)
د/مصطفى محسن مصطفى محمد
- الطب البشري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية
التعيين في وظيفة أستاذ مساعد (منح لقب علمي).
- د/تامر إبراهيم أبو اليزيد العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة (مدرس أستاذ مساعد).
- د/منار محمد جابر قرني التربية أصول التربية (مدرس أستاذ مساعد).
- د/حنان أحمد الروبي محمد التربية أصول التربية (مدرس أستاذ مساعد).
- د/هيبة ممدوح محمود حسن التربية علم النفس والصحة النفسية (مدرس أستاذ مساعد).
- د/عيد محمد عبد العزيز أبو غنيمة التربية المناهج وطرق التدريس (مدرس أستاذ مساعد).
- د/هاني ابراهيم أحمد عوض الهندسة الهندسية المدنية (مدرس أستاذ مساعد).
- د/محمد أحمد زكي محمد الصيدلة العقاقير (مدرس أستاذ مساعد).
- د/محمد مصطفى سليم عبد اللطيف الآداب اللغة العربية (مدرس أستاذ مساعد).
- د/محمد ذكي فتحي حسين الطب البيطري الجراحة والتخدير والأشعة (مدرس أستاذ مساعد).
التعيين في وظيفة مدرس
- السيد/ محمد السيد العربي محمدى موسى الحاسبات والمعلومات علوم الحاسب (مدرس مساعد مدرس).
- السيدة/ خديجة السيد أحمد شقرة التعليم الصناعي تكنولوجيا الإنشاءات المعمارية (مدرس مساعد مدرس).
- السيد/ أحمد محمد أحمد محمود العلوم النبات والميكروبيولوجي (مدرس مساعد مدرس).
- السيدة/ هاجر عبد الرحمن عبد الفتاح التجارة المحاسبة (مدرس مساعد مدرس).
- السيد/ صالح علي صالح علي التجارة المحاسبة (مدرس مساعد مدرس).
- السيد/ أحمد فاروق إلياس إبراهيم التجارة إدارة الأعمال (مدرس مساعد مدرس).
- السيد/خالد عبد القادر محمد التجارة إدارة الأعمال (مدرس مساعد مدرس).
بيان بالمتقدمين للتعيينات والترقيات السادة معاوني أعضـاء هيئـة التدريـس (التعيين في وظيفة مدرس مساعد) علي النحو التالي :-
- السيدة/ ايمان طه حسين طه العلوم الرياضيات وعلوم الحاسب، معيد مدرس مساعد.
- السيد/ مصطفى محمد سيد محمد العلوم الجيولوجيا، معيد مدرس مساعد.
- السيدة/ أميرة كمال محمود أحمد الصيدلة الكيمياء العضوية، معيد مدرس مساعد.
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