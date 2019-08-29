رئيس جامعة بني سويف يوافق على ترقيات 20 من أعضاء هيئة التدريس

قام مجلس جامعة بني سويف بفي جلسته رقم (174) والتي قد أتت تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، بالموافقة على ترقية عدد (20) من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى معاونيهم ، وذلك تبعًا للشروط الخاصة بالترقية ، والتي قد نص عليها في قانون رقم (49) لسنة 1972 ، الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات ، وذلك طبقًا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في مختلف لجان الترقيات والتي قد تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

الموافقة على ترقيات 20 من أعضاء هيئة تدريس جامعة بني سويف

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ورئيس المجلس بتقديم خالص التهئنة لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الترقية ، كما تمنى لهم استمرار التقدم والتفوق ، والاستمرار في زيادة الأبحاث العلمية ، الأمر الذي يعمل على المساهمة في رفع تصنيف جامعة بني سويف سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.

ومن خلال النقاط التالية نوضح أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين استوفوا شروط الترقية وحصلوا عليها ، والدرجات الحالية المرقى إليها: