رئيس جامعة حلوان يكشف موعد تسليم المشايع البحثية

يتسائل قطاع كبير من طلبة الجامعات عن موعد تسليم المشاريع البحثية الخاصة بالمواد الجامعية خلال الفترة المقبلة حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار خلال الفترة الماضية بالنسبة لطلبة سنوات النقل من الجامعات المختلفة، وبدأت الجامعات بالفعل بدراسة الأمر لحين الإعلام عن مواعيد التسليم المختلفة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعا خلال الفترة الماضية نص خلاله أنه سيتم إلغاء كافة الامتحانات الورقية الخاصة بسنوات النقل داخل الجامعات والاعتماد على المشاريع البحثية لهم خلال الفترة المقبلة وذلك حرصا لمنع التجمعات في ضوء انتشار وتفشي فيروس كورونا بشكل واضح داخل أنحاء جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.

جامعة حلوان تتحدث عن المشاريع البحثية وموعد تسليمها

وأعلنت جامعة حلوان متمثلة في رئيسها الدكتور ماجد نجم مواعيد تسلم الجامعة المشاريع البحثية من قبل الطلبة خلال الفترة المقبلة وذلك حرصا على الرد على تساؤلات الطلبة والأسر المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن رئيس الجامعة خلال تصريحات له أن موعد تسلم البحث سيكون في الفترة من 31 مايو الجاري وحتى 21 شهر يونيه المقبل.

وأوضح رئيس جامعة حلوان خلال تصريحاته أنه من المقرر أن يتم شرح كافة الآليات وضوابط المشاريع البحثية الخاصة بكافة الجامعات خلال الفترة المقبلة ليبدأ الطلبة في تجهيز المشاريع البحثية المختلفة خلال الأسبوع الجاري.

وأردف أن مجلس جامعة حلوان في انعقاد دائم خلال الفترة الحالية وحتى يوم السابع من شهر مايو من أجل ضوابط وموقف كل الكليات من المشاريع البحثية والامتحانات الإلكترونية للطلبة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب الملتحقين بالجامعات.