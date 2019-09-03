رئيس جامعة حلوان يناقش سبل تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالكليات

قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان باستقبال كل من السيد العميد أيمن جمال ، بالإضافة إلى السيدة الأستاذة أسماء حسن مديري متابعة الجهات الحكومية داخل منظومة الشكاوي الحكومية في مجلس الوزراء ، وذلك من أجل العمل على مناقشة وبحث طرق تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، بالإضافة إلى إمكانية الرد عليها بشكل إلكتروني داخل مختلف كليات جامعة حلوان ، وكذلك جميع الوحدات التابعة لها والإدارات المختلفة داخل الجامعة.

تفعيل منظومة الشكاوي الحكومة

كما قد أوضح السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن هذا اللقاء ، يأتي في ظل تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 ، وكذلك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 ، الخاص بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، ويأتي ذلك من أجل العمل على تطوير وتسهيل طرق تواصل المواطنين مع الحكومة وكيفية التواصل معها ، هذا بالإضافة إلى القدرة على التفاعل السريع مع رسائل المواطنين وشكاويهم المختلفة ، هذا بالإضافة إلى القدرة على الرد على المواطنين بشكل إلكتروني.

كما قد أكد السيد الدكتور رئيس جامعة حلوان على حرص إدارة الجامعة الكبير على سرعة البدء في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة في مختلف الإدارات والوحدات ، ويأتي ذلك لضمان سهولة استقبال وتسجيل شكاو ي المواطنين ، والقيام بالرد على تلك الشكاوي بشكل إلكتروني ، الأمر الذي سيكون له دور كبير في توفير الكثير من الوقت والجهد.

ومن الجدير بالذكر أن وفد منظومة الشكاو كان قد قام بعقد اجتماع كبير على مستوى موسع مع كل من موظفي مكتب خدمة المواطنين داخل جامعة حلوان ، وكذلك السيد الأستاذ مدير إدارة المتابعة ، بالإضافة إلى السيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، وقد جاء هذا الاجتماع بحضور المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ، ويأتي هذا الاجتماع من أجل مناقشة إمكانية القيام بإعداد خطه توعوية تتضمن عمل وإعداد ندوات تعريفية من أجل كل من أعضاء هيئة التدريس ، والطلاب ، وكذلك الإداريين ، بالإضافة إلى العمل على تنظيم مجموعة من ورش العمل ، ونشر ملصقات تعريفية خاصة بالمنظومة الجديدة بشكل متنوع داخل كافة وحدات الجامعة ، وكذلك القيام بالإعلان عن منظومة الشكاوي من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة حلوان.

طرق تلقى الشكاوي

كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد العميد أيمن جمال بالإعلان عن أنه يتم القيام بتلقى الشكاوي عن طريق الرابط التالي www.shakwa.eg ، ويتم ذلك أيضًا من خلال الخط الساخن على رقم (16528) ، أو يتم تقديم الشكاوي عن طريق تطبيق “إيجابى” من خلال استخدام الهاتف المحمول ، كما يذكر أنه قد تم تخصيص خطين من خلال تطبيق الواتس اب عن طريق كل من “الرقم 01555516528 ، والرقم 01555525444 ” ، ويأتي ذلك في ظل توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء من أجل شكاوي تراكم القمامة.