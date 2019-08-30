رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وكذلك السادة النواب ، بالإضافة إلى السادة عمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس ، والأشخاص العاملون في جامعة حلوان ، بتقديم خالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكذلك قيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما تمنت مختلف القيادات من الله عز وجل أن يكون هذا العام ، عام الاستقرار والتقدم والأمان على دولتنا الغالية.

رئيس جامعة حلوان يهنئ العاملين بالجامعة

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، قد قام بتقديم خالص التهاني والأمنيات السعيدة إلى أسرة جامعة حلوان بمناسبة بدء العام الهجري الجديد ، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وعلى الجانب الاخر يذكر أن السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان يقوم بمتابعة الاستعدادات النهائية ، من أجل استقبال العام الدراسي الجديد ، ويتم ذلك من خلال تفقد مختلف الأماكن والمعايير اللازمة لبدء العام الجديد بأفضل صورة وشكل ممكن.