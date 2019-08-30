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رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وكذلك السادة النواب ، بالإضافة إلى السادة عمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس ، والأشخاص العاملون في جامعة حلوان ، بتقديم خالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكذلك قيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما تمنت مختلف القيادات من الله عز وجل أن يكون هذا العام ، عام الاستقرار والتقدم والأمان على دولتنا الغالية.

رئيس جامعة حلوان يهنئ العاملين بالجامعة

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، قد قام بتقديم خالص التهاني والأمنيات السعيدة إلى أسرة جامعة حلوان بمناسبة بدء العام الهجري الجديد ، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وعلى الجانب الاخر يذكر أن السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان يقوم بمتابعة الاستعدادات النهائية ، من أجل استقبال العام الدراسي الجديد ، ويتم ذلك من خلال تفقد مختلف الأماكن والمعايير اللازمة لبدء العام الجديد بأفضل صورة وشكل ممكن.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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