رئيس جامعة عين شمس يستقبل المشاركين بالقمة الكشفية الثلاثين .. بالصور

قام كل من السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالتعاون مع السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، باستقبال مجموعة من ممثلي وفود الجامعات المصرية الخمسة عشر والتي من المقرر أن تقوم بالمشاركة في فعاليات الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية ، والتي من المقرر لها أن تنعقد في جامعة عين شمس وذلك خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ من شهر أغسطس الجارى.

الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية

كما قد قام كل من السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والسيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقبال مجموعة من ممثلي وفود الدول العربية الثلاثة المشاركة في فعاليات الدورة القمية الثلاثين.

كما قد أوضح السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة عن مدى سعادته وامتنانه الكبير بمدى كفاءة الجامعة في تنظيم الدورة القمية الثلاثين بعد مرور ما يقرب من ١٨ عام ، حيث قد قامت جامعة عين شمس بتنظيم القمة الأولى والثانية عشر ، كما قد أضاف ” محمود المتيني” مؤكدًا على مدى أهمية عقد تلك اللقاءات بشكل دوري بين كل من جوالة الجامعات المصرية والعربية ، وأن لذلك العديد من الفوائد الكبيرة والأهمية البالغة.

مشاركة الوفود العربية في القمة

وعلى الجانب الآخر نجد أن السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كان قد أكد على دعمه بشكل كامل لمختلف الأنشطة الطلابية التي تقوم بها الجامعة ، ويرجع ذلك لإيمانه بطاقات وقدرات الشباب الهائلة في صنع التقدم والرقي والازهار لوطننا الغالي ، ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم العربي أيضًا ، كما قد أشار إلى كونه سعيد بشكل كبير بمشاركة ثلاثة وفود عربية لأول مرة في تاريخ الدورات القمية ، وأوضح سيادته أن تلك الوفود تأتي من جوالة المملكة العربية السعودية ، وكذلك جوالة تونس ، وأخيرًا جوالة ليبيا.

كما تجدر الإشارة إلى كون تلك الفعاليات كانت قد جاءت بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ، والأستاذة أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة في جامعة عين شمس ، والسيد الأستاذ إسلام سعيد قائد الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية.

ويذكر أن ممثلي وفود الجامعات المصرية الخمسة عشر ، والمشاركين في فعاليات الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية قد قاموا بعمل جولة داخل قصر الزعفران من أجل التعرف على تاريخه ، والقيام بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية.

صور من جولة ممثلي وفود الجامعات المصرية