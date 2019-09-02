رئيس جامعة عين شمس يناقش تطوير مراكز الإعاقة مع إميديست .. بالصور

قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بعقد اجتماع على مستوى موسع ، مع السيدة Quincy Dermody المدير التنفيذي لبرنامج اميديست AMIDEST مصر للمنح ، وقد جاء هذا الاجتماع بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، والسيد الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.







التعاون بين جامعة عين شمس واميديست

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد جاء بحضور كل من السيدة الأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، والسيد الأستاذ الدكتور ضياء عبد الماجد وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد خالد إبراهيم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم و الطلاب ، والأستاذة الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، وكذلك السيد الدكتور محمد شريف القطب مدير مركز دعم الابتكار و تطوير المشروعات في جامعة عين شمس ، والأستاذ عماد زينهم منسق برنامج اميديست ومسئول شئون الطلاب والتوجيه.







كما تجدر الإشارة إلى كون هذا الاجتماع قد تم عقده في مقر قصر الزعفران ، حيث قد تمت مناقشة طرق التعاون المشترك بين كل من جامعة عين شمس ومنظمة اميديست ، وقد جاء ذلك في ظل مبادرة وزارة التعليم العالي ، وبرنامج منح الجامعات الحكومية.

وأثناء عقد هذا الاجتماع تم العمل على استعراض مختلف انجازات البرنامج الذي قد لقى نجاح كبير منذ عام 2015 في تقديم مختلف المنح الدراسية ، الذي قد قدمها لمئات الطلاب من مختلف الكليات مثل الهندسة ، وكلية التجارة ، وكذلك كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس ، والتي كانت قد هدفت إلى العمل على فتح طرق أفضل للطلاب والطالبات في سوق العمل عن طريق العديد من التخصصات الحيوية التي تقوم بخدمة مختلف الخطط الطموحة لمساندة الاقتصاد الوطني.







كما قد تمت مناقشة العديد من الأمور المختلفة في هذا الاجتماع والتي قد أتى من بينها خطوات تطوير مراكز خدمات الطلاب من ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى طرق توسيع قاعدة استفادتهم من برنامج منح اميديست ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ هذا المشروع في خمس جامعات حكومية مصرية وهم (جامعة عين شمس ، وجامعة القاهرة ، وجامعة الإسكندرية ، وكذلك أسيوط ، أخيرًا جامعة المنصورة) ، وقد جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة “حلم الاستشارية” ، كما قد تمت مناقشة طبيعة المقررات الدراسية ومعايير الاختيار ، والتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسة.

كما قد قام السادة الأساتذة عمداء ووكلاء الكليات المختلفة باستعراض وتوضيح طبيعة الدراسة في كل كلية ، وأهم البرامج المميزة بكل كلية على حدى ، وكذلك ما لديهم من وحدات خاصة بدعم الطلاب ذوي الإعاقة ، وطبيعة الخدمات ، يالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لهم.

صور من اجتماع جامعة عين شمس واميديست