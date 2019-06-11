رابط إستخراج نتيجة الثانوية السودانية 2019 جميع الولايات moe.gov.sd .. عبر موقع sscr2019.com

يترقب الألاف من الطلاب والطالبات في دولة السودان، نتيجة شهادة الثانوية 2019 في جميع الولايات بالسودانية، والتي سيتم إعلانها رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان، خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري.

موعد نتيجة الثانوية السودانية 2019 :

وكشفت مصادر مطللعة بوزارة التربية والتعليم في السودان، أنه جاري أعمال التصحيح لأوراق أجابات الطلاب والطالبات في جميع الولايات السودانية، تمهيدًا للمراجعة وإعلان النتائج منتصف شهر يونيو الجاري، وإعتماد النتائج لجميع الطلاب بالشهادة السودانية.

وأوضحت المصادر، أن نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2019، سيتم رفع النتائج علي موقع وزارة التربية والتعليم ” موقع نتائج الشهادات السودانية 2019″ ، عقب اعتماد النتائج خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه إعتماد النتائج وإعلان أسماء أوائل الطلاب بالشهادة السودانية وتكريمهم خلال المؤتمر الصحفي .

امتحانات الثانوية العامة السوادنية 2019:

وجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة في السودان، قد أنتهوا من اداء الأمتحانات في نهاية شهر مارس الماضي 2019، حيث يواصل الطلاب عمليات البحث يوميًا لمعرفة النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان، ويقدم موقع كلمة دوت أورج ، خدمة مجانية للقراء والمتابعين في دولة السودان بنشر نتائج الشهادة الثانوية السودانية، فور إعتماد النتائج رسميًا من جانب وزير التربية والتعليم .

خطوات استخراج نتيجة الثانوية السودانية 2019 :

ونوضح في التقرير التالي، كيفية خطوات إستخراج نتائج الشهادة الثانوية العامة 2019، وفقا للخطوات التالية، التي تُسهل علي أبنائنا الطلاب معرفة إستخراج نتائج الثانوية العامة، ويمكنكم الأستعلام عن النتائج عن طريق إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول علي الرابط المباشر لموقع وزارة التعليم السودانية .

2- إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة له .

3- الضغط علي زر ” معرفة النتيجة ” .

أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الثانوية العامة السودانية 2019 :

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، في بيان رسمي لها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن أعمال التصحيح لأوراق الاجابات لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة في السودان، بدأت في الأول من شهر أبريل 2019، مضيفة أن أعمال التصحيح في الشهادة الثانوية العامة في السودان، شارك فيها نحو 6 ألاف معلم ومعلمة في جميع الوليات السودانية .

وتابع بيان الوزارة، أنه تم إختيار نحو 1500 معلم للقيام باعمال الكنترول في جميع الولايات السودانية للشهادة الثانوية العامة 2019.

وينوه موقع ” كلمة دوت أورج “، أنه سيتم نشر الرابط الراسمي لنتائج الشهادة الثانوية العامة في السودان 2019، وحالة رغبة الطلاب في معرفة النتائج فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليمفي السودان، الرجاء إرسال رقم الجلوس في تعليقات أسفل المقال علي الموقع وسوف نرد عليكم فور ظهور النتائج رسميًا .